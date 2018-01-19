Армен Саргсян: «У меня нет какого-либо интереса заниматься политикой в ​​Армении»

«У меня нет какого-либо интереса заниматься политикой в ​​Армении, но у меня есть большое желание быть полезным на родине», – сказал бывший премьер-министр Армении Армен Саргсян в эксклюзивном интервью радио «Свободе» 18 февраля 2010 года.

«Я считаю, что можно быть полезным стране не только политическим участием или принадлежностью к той или иной политической партии, являясь должностным лицом, либо не будучи таковым, находясь у власти или в оппозиции. Я нахожу, что можно быть вне всего этого и в то же время помогать стране, родине, просто сосредоточившись на основных вопросах, где вы можете внести небольшой вклад», – подчеркнул он.

В настоящее время Армен Саргсян живет в Лондоне, но предпринятый им недавно крупный проект направлен именно на Ереван. Цель проекта «Ереван, любовь моя» – сохранение историко-культурное наследия столицы Армении.

В качестве первого шага в центре столицы будут реконструированы четыре исторических строения. В двух из них откроются музыкальные школы народных инструментов, возглавляемые Дживаном Гаспаряном, в другом здании будет функционировать центр матерей-одиночек, а четвертый будет служить для нужд глухих и немых детей.

Я надеюсь, что «Ереван, любовь моя» станет чем-то вроде культурного движения, где, конечно же, не должно быть политического или партийного присутствия. Это просто отношение к городу», – сказал Армен Саргсян.

«Я не уехал из Еревана, я ереванец. Я временно нахожусь в столицах других стран мира, пусть даже имею квартиры, где я живу, но на самом деле я ереванец, и как родился в Ереване на улице Демирчяна, так и продолжаю жить», – подчеркнул он.

Проект «Ереван, любовь моя» стартовал в минувшие выходные с беспрецедентного приема в Виндзорском Королевском замке, организованного совместно с принцем Чарльзом, и на котором присутствовал президент Армении, Католикос всех армян, армянские и зарубежные меценаты и бизнесмены.

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