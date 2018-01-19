Армен Саргсян и Вазген были не только партнерами, но и просто друзьями

В соцсетях вновь получили новое дыхание старые и низкие пересуды о том, что якобы Армен Саргсян после того, как получил пощечину от Вазгена Саргяна, в феврале 1997 года «сбежал» в Лондон и подал в отставку с поста премьер-министра. У Вазгена глаза буквально желтели от гнева, когда он читал об этом. У Армена Саргсяна была тяжелая болезнь, слава Богу и современной медицине, что он выздоровел. Армен Саргсян и Вазген были не только партнерами, но еще и просто друзьями.

В сентябре 1999 года Армен Саргсян прибывает из Лондона в Вашингтон. Помогает Вазгену готовиться к переговорам с вице-президентом Альбертом Гором и другими официальными лицами. Перед встречами обсуждались все нюансы, в некоторых принимал участие и я до самой глубокой ночи. Они были хорошими друзьями и единомышленниками.

Не нужно осквернять память Вазгена, не нужно с помощью дешевых трюков пытаться скомпрометировать Армена Саргсяна. Ни один из них не позволил бы себе ни пощечины, ни оставить пощечину без последствий.

На снимке «побивающий» Вазген Саргсян и «побиваемый» Армен Саргсян в Вашингтоне в 1999 году. Надеюсь, мы покончим с этими обветшалыми вздорными пересудами.

Тигран АКОПЯН

Руководитель Управления информации и по связям с общественностью Аппарата Правительства РА в 1999-2000гг.