Посол Франции: «Старт школы и открытие нового факультета совпадет с открытием саммита Франкофонии» 

В ходе состоявшейся 18 января в посольстве Франции пресс-конференции, посол Франции в Армении Джонатан Лакот заявил о двух новых направлениях с нового учебного года в образовательных учреждениях Франции в Армении. Речь идет об открытии подготовительной старшей школы для Французского университета, и нового факультета информатики и прикладной математики в университете. По мнению посла, эти два учебных заведения будут иметь важнейшее значение в образовательном секторе Армении.

Он констатировал, что более 80% выпускников Французского университета Армении обеспечены работой, 90% после учебы остаются в Армении, а что касается Французской школы, то, по словам посла, более 40% учащихся местные армяне. Французская старшая школа лицензирована Министерством образования и науки. Учащиеся в новом отделении школы, которые желают поступить на факультет информатики и прикладной математики в Армении, получат возможность помимо армянских программ, в углубленном порядке изучать французский, английский, русский, математику, экономику и информатику.

«В этом году в Армении будет проходить 17-й саммит Франкофонии, и с этим совпадает открытие французской школы, а также нового факультета Французского университета в Армении», – добавил Джонатан Лакот.

Новый факультет откроется в сентябре в сотрудничестве с Университетом Тулузы III (Университет Поля Сабатье), выпускники получат армянский и французский дипломы. По словам ректора Французского университета Армении Жана-Марка Лавеста, они предлагают образование, соответствующее требованиям рынка труда Армении. Он подчеркнул, что каждый год в секторе новейших технологий в Армении регистрируется рост ВВП на 1%, и по прогнозам международных организаций, в ближайшие 10 лет доходы сектора составят 20% от ВВП.