 «Будучи конкурентоспособным специалистом можно достичь успехов в Армении»

Студенты Французского университета в Армении проведут практику за рубежом

Свыше 50 студентов Французского университета в Армении проведут практику во Франции, Бельгии и Швейцарии.

«Аравот » познакомилась с некоторыми из них. Студент 4 курса факультета управления Артем Гаспарян поедет в Марсель – в компанию Tempo One. В беседе с нами Артем отметил: «Поездкой во Францию я хочу развить свои навыки, научиться принципам работы французской компании, поскольку Армения не достигла такого уровня развития, и в будущем столкнется с теми же проблемами, которые во французской компании уже успели решить».

А свое будущее связывает с Арменией или с европейскими странами? Молодой специалист ответил: «Благодаря Французскому университету я понял, что нельзя только получать образование и теоретические знания, необходимо на практике их применять. Полагаю, полученные мной навыки я пока не смогу применять в Армении, поскольку у нас еще не внедрены соответствующие системы. Однако нельзя отрицать, что ряд предприятий в Армении стремится достичь этого уровня».

Наре Шахназарян изучает маркетинг, практику проведет в Париже – в компании CIMAP. «Я провела практику в предприятиях Армении и уже немного знакома с трудовым рынком.

У меня большие ожидания, поскольку есть возможность общения с профессионалами сферы, можно ознакомиться с существующими тенденциями, что особенно важно для моей профессии. Несмотря на то, что в Армении маркетинг находится на этапе развития, и довольно трудно найти работу с желаемыми условиями, тем не менее, я свое будущее вижу в Армении. Я предпочитаю способствовать развитию рынка, использовать здесь зарубежный опыт, поскольку потенциал и полученные в университете знания довольно серьезные. Поэтому, я готова вложить весь свой потенциал для того, чтобы использовать свой опыт для развития маркетинга в Армении»,- говорит она.

Студент 4 курса факультета маркетинга Серго Хачатрян также проведет практику в Париже – в компании Groupe Rand. Говорит, что это прекрасная возможность для получения знаний, также ознакомления с методом работы французских компаний, чтобы использовать этот опыт в армянских компаниях. Он тоже свое будущее видит в Армении. Студентка 4 курса юридического факультета. У нее есть желание ознакомиться с французской правовой системой, сделать сравнительный анализ с армянской, найти более целесообразный и эффективный способ регулирования отношений. В отличие от других студентов Татевик свое будущее видит в другой стране.

Мери Саргсян отправляется в Марсель – в организацию Credit Mutuel, у нее есть желание интегрироваться в трудовую атмосферу, отличающуюся от армянской, обеспечить профессиональный рост и прогресс. Она уверена, что, будучи востребованным и конкурентоспособным специалистом, можно добиться больших успехов в Армении.

Студентка Светлана Ованнисян проведет практику в женевской компании Chambre de leconomie sociale et solidaire. В беседе с «Аравот » она отмечает, что надеется получить практические знания, пообщаться с другой культурой, пополнить запас теоретических знаний, расширив кругозор. Сейчас Светлана свою карьеру и будущее в Армении.

Гоар Акопян

На фото – студенты университета – с ректором

«Аравот»

17.01.2018