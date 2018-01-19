ЕС вновь призывает РФ освободить всех незаконно задержанных украинцев в Крыму и России

В Европейском Союзе призвали Россию предоставить международным правозащитникам полный доступ к незаконно аннексированному Крыму и немедленно освободить всех граждан Украины, которые содержатся в Крыму и на территории РФ.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейского Союза о ситуации с правами человека на Крымском полуострове.

«Международным наблюдателям по правам человека должен быть предоставлен полный, свободный и беспрепятственный доступ на полуостров, и Европейский Союз ожидает, что все незаконно задержанные украинские граждане в незаконно аннексированном Крыму и в России будут освобождены как можно скорее», — говорится в заявлении представителя ЕС.

В ЕС напомнили, что 16 января этого года Владимир Балух, выступавший против незаконной аннексии Крыма, был приговорен к трем годам и семи месяцам колонии судом на полуострове, юрисдикции которого ЕС не признает.

Также 23 ноября прошлого года в Симферополе по сомнительным обвинениям был задержан крымскотатарский активист Бекир Дехерменджи. «Учитывая критическое состояние здоровья, важно, чтобы ему немедленно был предоставлен доступ к соответствующей медицинской помощи», — отметила представитель ЕС.

В ЕС отметили, что как и раньше, остаются преданными идее полного соблюдения политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя.