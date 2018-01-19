«Предпочесть реальную родину исторической»

Член Национальной комиссии по ТВ и радио Армении, публицист Тигран Акопян считает вполне реалистичным видение о четырехмиллионной Армении

– В своем выступлении в ходе VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора Серж Саргсян рассказал, что поставлена цель до 2040 года увеличить население Армении как минимум до 4 млн. человек». Это заявление президента подверглось критике общества, многие крайне скептически относятся к таким планам. Вы неоднократно в своих выступлениях заявляли о том, что это вполне достижимая цель, могут объединить людей и стать движущей силой для позитивных изменений. Вы уверены, что в ситуации, в которой находится Армения, это реалистичная цель?

– Да, на мой взгляд, сформулированное в одной цифре видение может стать идеей, которая объединит армянский народ. Потому что любой армянин прекрасно осознает, что наша страна не может выйти из нынешней катастрофической демографической ситуации, наша страна не может победить в нагорно-карабахском конфликте, не может ответить на глобальные вызовы и обеспечить безбедную жизнь своим гражданам. Решением беспокоящей нас всех этой проблемы должно быть движущей силой не только достижение этой цели, но и радикальных перемен. Есть и другая идея, которая объединяет нас — у нас нет видения будущего.

Приведу пример: в 2005 году я работал в Тбилиси. Грузией уже третий год руководил М. Саакашвили, в городе все еще были веерные отключения, уровень безработицы был очень высоким, средняя зарплата составляла 120 долларов. Но в городе была поразительная атмосфера надежды и оптимизма. И вот однажды я ехал на машине и допустил грубое нарушение, меня остановили, и молодой полицейский начал заполнять соответствующие документы. Я решил прибегнуть к «традиционному» методу и предложил ему деньги. Полицейский спокойным тоном предупредил меня о последствиях дачи взятки и продолжил заполнять документы. Я спросил его, в чем причина того, что он хочет нарушить «наш старый кавказский обычай». Молодой человек ответил, мне, знаешь, батоно, мы хотим, чтобы у нас все было так, как в Америке. И я понял, что эта простая, обывательская «грузинская мечта» — жить как в Америке, является одной из движущих сил быстрых перемен. Потому что жить как в Америке означает не брать взятки, уважать закон, строить дороги, надлежащим образом выполнять свои обязанности и так далее.

– В Грузии реформы начались с «верхов» и не только на словах.

– Несомненно, инструменты решения этой проблемы, в первую очередь, находятся в руках у власти. Без глубоких, требующих политической воли реформ ничего не получится. Но давайте признаемся, что не за пять и не за десять лет нам не удалось устранить те субъективные и объективные факторы, которые приводятся в связи с нынешней демографической ситуацией. В каких бы руках гениев ни были рычаги управления страной, все равно — в ближайшем будущем условия в Армении не станут лучше, чем в ряде стран, где есть крупные армянские общины. Всегда найдутся страны, где жить более комфортно и надежно. Значит, не только естественное требование об обеспеченной жизни должно быть главным фактором для того, чтобы люди не уезжали из страны или возвращались обратно.

Смотрите, сразу после провозглашения государства Израиль пять соседних арабских стран совершили нападение на маленькое, все еще не сформировавшееся государство, где не действовала ни одна институциональная система. Однако всего за четыре года (1948-1952гг.) в Израиль на постоянное жительство приехали 550 тысяч евреев, и большая часть из них из благополучных стран – Великобритании, Франции, Северной Америки. Пришли в кишащие скорпионами и окруженные врагами пустыни. Они не сказали, создайте для нас условия, и мы вернемся, они вернулись и сами создали свое национальное государство.

Повторюсь: удачу приносят объединяющие людей, консолидирующие видения. У евреев это «В будущем году – в Иерусалиме», у грузин – «Мы хотим быть как Америка», а у нас такой может стать идея о 4-милионном населении. Есть много таких примеров. Например, в 1990-х в Казахстан переехали 52 тысячи казахских семей. Они откликнулись на призыв властей страны – внести свой вклад в изменение демографической картины страны, когда этнические казахи не являлись большинством в своем государстве. А сейчас казахи составляют 63 процента населения этой страны

– Разные слои населения, начиная с таксистов до продавщиц в магазинах, говорят о том, что Армения – это тонущий корабль, все хотят уехать, мы все время слышим о том, что «наша страна не место, чтобы жить». И Вы думаете, что в атмосфере тотального разочарования и недоверия можно осуществить амбициозный проект?

– Общественная апатия и подобные эпитеты в адрес своей страны не менее опасны для нас, чем коррупция , правовой произвол, бедность, сфальсифицированные выборы и так далее. Мне часто кажется, что «наша страна не место, чтобы жить» и другие подобные «губительные мемы» в нашу страну внедряют спецслужбы недружественных стран. Однако общество, как социальный организм, очень похоже на отдельно взятого человека – в тех же социальных и экономических условиях сегодня можно быть грустным и разочарованным, а завтра трудоспособным и оптимистичным. И мы должны попытаться сделать 4-миллионную Армению (а потом – 5,6,7 миллионов) тем инструментом, той мечтой, которая всех бенефициаров данной идеи заставит построить безопасную и процветающую Армению, в которой будет комфортно жить, работать и творить. А бенефициаром, в первую очередь, является народ, все слои общества, а не власти. 30 лет назад во время Карабахского движения и движения Независимости мы добились своих целей в условиях жесткого сопротивления местных и центральных властей. Сегодня совсем иная ситуация, более благоприятная для осуществления наших национальных целей и желаний, но, как видно, мы не хотим видеть открывшиеся перед нами возможности.

Еще 20 лет назад Вано Сирадегян писал: «Армянин предпочитает своей реальной родине историческую. Предпочитает, потому что историческая родина не требует заботы, пота, защиты. И привлекательность этой родины в том, что там жить необязательно… ». Мне бы не хотелось, чтобы слова Вано стали пророческими. Реальная родина для нас должна быть предпочтительнее исторической.

– А какие есть механизмы для того, чтобы заразить людей этим видением? Среди армян есть распространенная пословица «где хлеб, там и хорошо», и очень многие не променяют работу, хлеб насущный, будущее своих детей ни на одно видение.

– Пословицы, выражающие эту мысль, есть у очень многих народов, неправильно судить о народе, беря за основу отдельные пословицы. Разными критериями, которыми характеризуется качество жизни (не стану перечислять, об этом много говорится), Армения выгодно отличается от других стран, тех где стремятся жить наши соотечественники. Но есть и другая пословица – «не хлебом единым»: патриотизм, поиски своих корней и призвания, ответственность перед государством и народом, это иррациональные, нематериальные категории, и необходимо пустить в ход эти иррациональные механизмы.

И, значит, внедрение экономических, социальных, правовых механизмов является обязательным, но недостаточным, фактором для достижения цели «2040/4 миллиона». Для достижения этой цели не менее важна информационно-пропагандистская деятельность. Мы должны уметь разрушать мифы и стереотипы, осевшие в массовом сознании, блокировать дезинформацию и мотивировать людей, заразить их этой идеей, внедрить систему «тотальной конкуренции» в тех сферах, которые обеспечат существенные результаты для нас. Неважно, считает ли ЮНЕСКО лаваш культурным наследием нашей нации, важно, сколько детей рождается в наших семьях. С азербайджанцами важно конкурировать не в деле получения хлеба из муки, а в кровати. Иметь много детей – более тонкое и достойное уважения искусство и залог простого человеческого счастья.

– То есть, люди должны иметь много детей, не думая об их будущем?

– Думать о будущем детей – это психологическая иллюзия. Мы думаем, а жизнь диктует свои правила. Есть тысячи материально состоявшихся людей, которые довольствуются одним или двумя детьми, чтобы обеспечить их всем, но эти дети вырастают паразитами, за рулем шикарных автомобилей лишают жизни других людей. Очень часто будущее детей зависит не от финансового состояния страны, не от количества детей в семье, а от воспитания, системы ценностей, которые передаются им от родителей, от трудолюбия. Если взять статистику, то выросшие в тяжелых условиях в сельских многодетных семьях дети очень часто добиваются больших успехов, чем дети из благополучных семей, где их было один или двое.

– Мы поговорили о том, что должны сделать наши власти и общество, а какой должна быть роль Диаспоры для достижения цели «2040/4 миллиона»?

– К сожалению, Диаспора не считает для себя главной из своих задач репатриацию. Смотрите, в Диаспоре есть тысячи организаций, но ни одна из них не занимается вопросами репатриации. Посыл президента РА о 4-милионной Армении также не удостоился внимания. Вообще, я замечаю, что в последнее время у Диаспоры нет содержательных предложений и инициатив для дальнейших обсуждений, она ограничивается перечислением нерешенных вопросов и критикой. Здесь есть необходимость в серьезной работе. Однако это задача является темой для долгой и отдельной беседы.

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

16.01.2018г