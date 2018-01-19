USA Today: Составители досье на Трампа подозревали его в отмывании денег — Голос Америки

Фирма Fusion GPS, которая помогала собирать печально известное досье на Дональда Трампа, изучала возможные свидетельства отмывания денег будущим президентом США и гражданами России.

Об этом сообщила газета USA Today.

Ссылаясь на стенограммы, опубликованные комитетом Палаты представителей по разведке, газета пишет, что Fusion GPS, занимающаяся сбором информации в политических целях, обнаружила «схемы покупок и продаж, которые наводили на мысль об отмывании денег».

Об этом заявил основатель фирмы Гленн Симпсон, отвечая на вопросы членов комитета.

Комитет по разведке в четверг принял решение о публикации стенограмм двух ноябрьбских интервью с Симпсоном, которое было поддержано законодателями от обеих партий.

Компания Симпсона изучала деловые контакты Трампа с Россией сначала по заказу консервативного издания Washington Free Beacon, а затем для юридической фирмы, представляющей интересы Национального комитета Демократической партии.

Симпсон заявил следователям, что «удивительное число людей из бывшего Советского Союза покупали недвижимость у господина Трампа», говорится в публикации.

Один из них, Дмитрий Рыболовлев, купил «запущенный особняк во Флориде за экстремально высокую цену», показал Симпсон.

«В общих чертах, схемы деятельности, которые, как мы считали, позволяли предполагать, что речь могла идти об отмывании денег, состояли в сделках с быстрой оборачиваемостью и сделках, в которых, предположительно, прилагались усилия для сокрытия личности покупателя», – заявил Симпсон.

Среди россиян, покупавших собственность у Трампа, были гангстеры, заявил Симпсон комитету, согласно USA Today.

«Там были разные преступники, покупавшие недвижимость, – показал Симпсон. – Был гангстер, российский гангстер, который жил в Trump Tower».

По словам Симпсона, человека называли Тайванчиком и он управлял «преступной группировкой, занимавшейся азартными играми с высокими ставками» в Нью-Йорке.

Симпсон показал, что российские власти должны были знать обо всех деловых контактах Трампа с российскими гражданами, пишет USA Today.

После этого конгрессмен Адам Шифф, ведущий демократ комитета по разведке, спросил Симпсона, могла ли эта информация дать российским властям рычаги для давления на Трампа.

«Да», – ответил Симпсон.

Юристы Трампа пока не прокомментировали эти сообщения.

После публикации стенограммы Шифф выпустил заявления, в котором отметил, что в показаниях звучат «серьезные утверждения о том, что Trump Organization (семейная компания Трампа), возможно, была вовлечена в отмывание денег вместе с российскими гражданами».