Конституционный суд РФ не стал рассматривать жалобу Навального — Deutsche Welle

Конституционный суд (КС) РФ отказался рассматривать жалобу российского оппозиционера Алексея Навального на федеральный закон о выборах, запрещающий баллотироваться на пост президента лицам с непогашенной судимостью. Как написал в четверг, 18 января, в Twitter руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, вердикт вынесен «очень оперативно» — всего в трехдневный срок с момента подачи жалобы.

По его словам, подобная скорость рассмотрения отмечалась лишь один раз — в ответ на запрос президента РФ Владимира Путина по вопросу о статусе Крыма, аннексированного РФ в 2014 году. Тогда постановление было принято буквально через два дня.

Как ранее передала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в высшей судебной инстанции, вердикт может быть официально опубликован 19 января.

Жданов в свою очередь призвал сторонников оппозиционера отреагировать на решение «забастовкой избирателей» и присоединиться ко всероссийской акции 28 января. Как ожидается, она пройдет более чем в 90 городах России.

Навальный обратился в Конституционной суд России с жалобой на противоречие закона о выборах президента страны Конституции РФ 16 января. Политик в своей жалобе попросил КС признать неконституционными дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права, установленные законом о выборах президента.

Рассмотрение в разных судах

Центральная избирательная комиссия России 25 декабря 2017 года отказалась регистрировать инициативную группу по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты России. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, политик не может баллотироваться из-за неснятой судимости. Это решение было обжаловано в Верховном суде РФ, который 30 декабря отказал в удовлетворении жалобы. Из-за приговора Ленинского районного суда Кирова по делу «Кировлеса», Навальный, будучи осужденным за тяжкое преступление, не может обладать пассивным избирательным правом, отметил судья Николай Романенков. Позже апелляционная инстанция Верховного суда признала это решение законным.

Как ранее заявлял Жданов, отказ допустить Алексея Навального к участию в президентских выборах может быть обжалован в Европейском суде по правам человека.