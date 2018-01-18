«Новый налоговый кодекс ударит по имеющим высокие доходы»: Карен Варданян — «A1+»

Новый Налоговый кодекс, который уже вступил в силу, в первую очередь ударит по сфере ИТ-технологий. Об этом вчера заявил на пресс-конференции директор Союза компаний информационных технологий Карен Варданян.

«Одним из самых мощных инструментов стимулирования или торможения сферы является налоговое законодательство. Когда стало ясно, что подоходный налог резко возрастет в «белом поле», мы в свое время предупредили, что этого нельзя делать, но представитель государства Ваче Габриелян в ходе переговоров проторговал наши интересы. То есть, вместо того, чтобы снизить уровень тени в теневом секторе, увеличить поступление денег из «тени», он решил направить удар на компании, работающие в «белом поле», – отметил Карен Варданян.

Согласно новому налоговому законодательству, для имеющих зарплату в размере до 2 миллионов драмов подоходный налог увеличится на 2%, достигнув 28%, а подоходный налог на заработную плату свыше 2 миллионов драмов увеличится примерно на 200 тысяч драмов. По словам Карена Варданяна, вопрос о том, как будет обслуживаться внешний долг, составляющий более 6 миллиардов долларов, поднимают Международный валютный фонд и Всемирный банк. То есть, необходимо принять такое законодательство, которое позволит закрывать этот долг.

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