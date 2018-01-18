Хосров Арутюнян «не исключает»: размер акциза на сжиженный газ и дизтопливо может вернуться к прежнему значению

«Я тоже считаю, что некоторые виды налогов нуждаются не в косметическом, а в серьезном изменении. Но надо проанализировать, насколько это повлияет на бюджетные поступления», – отметил вчера в беседе с журналистами в парламенте депутат фракции РПА НС Хосров Арутюнян, коснувшись предстоящих 23 января в парламенте слушаний по поводу подорожаний, в том числе повышении цен на бензин и сжиженный газ.

«Во время слушаний этот вопрос может получить очертания. Посмотрим, как отреагирует правительство на результаты слушаний», – заметил он.

Депутат не исключает, что размер акциза на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо, может вернуться к прежнему значению, но для этого необходим соответствующий анализ: «Возвращение к прежним ценам – только одно из решений, которое кажется удобным решением. Но есть и другие решения, которые правительство попытается представить во время ближайших слушаний».