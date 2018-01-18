Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:33 | Январь 18 2018
18:33 | Январь 18 2018

Хосров Арутюнян: «Елк» может комментировать и таким образом, но слушания не обусловлены шествием»

Хосров Арутюнян: «Елк» может комментировать и таким образом, но слушания не обусловлены шествием»

«Может быть, будут волнения, но расценивать общественный протест как бунт неправильно», – заявил вчера в беседе с журналистами в парламенте депутат от РПА Хосров Арутюнян по поводу пятничного шествия фракции «Елк». Он отметил, что 23 января в парламенте состоятся слушания по вопросу подорожаний.

Журналисты напомнили о замечании фракции «Елк» относительно того, что власти решили организовать слушания, учитывая возможное общественное волнение в результате шествия. Хосров Арутюнян с этим не согласился.

«Елк» может комментировать и таким образом, но я заверяю, что слушания обусловлены не этим. Мы еще в декабре в нашей комиссии обсуждали вопрос о смягчении последствий повышения налогов на отдельные виды товаров и необходимости проведения слушаний. Тогда еще не было предложения о шествии «Елк», – отметил Хосров Арутюнян.

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Рубрики: Политика

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