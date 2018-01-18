«Я был в отпуске 8 дней – 3 дня летом и 5 дней в январе. Имею право или нет?»: премьер – в ответ на критику

«Мы посылаем эти сигналы. Выход на работу с 3-го января – один из таких сигналов. Мы не имеем право на эту роскошь – отдыхать до 8-го января и после этого хорошо жить. Так не бывает», – так вчера во время парламентского часа вопросов правительству процитировал слова премьер-министра Карена Карапетяна депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян, и сообщил, что 8-го января он отправил премьер-министру письменный запрос, но выяснилось, что тот находился в отпуске до 15 января. Марукян призвал дать разъяснения по поводу этого противоречия между словом и делом.

Из слов, сказанных премьер-министром относительно подорожаний, Марукян заключил, что или у премьер-министра нет информации о жалобах граждан, или он не желает признавать их. «Ему говорят, что повысился акцизный налог на бензин, он отвечает – бензину есть альтернатива, пусть на газе водят машину. Говорят – подорожал и газ. А он чуть ли не сказал – и это имеет альтернативу, ходите пешком. Скажут – холодно, он ответит, мол, одевайтесь теплее. Скажут – люди голодают, бедствуют, может сказать – пейте воду, и чувство голода пройдет. То есть, у человека всегда найдется альтернатива», – отметил Марукян.