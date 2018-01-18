Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 00:21 | Январь 18 2018
00:21 | Январь 18 2018

Трамп выступил с резкими обвинениями в адрес России

Трамп выступил с резкими обвинениями в адрес России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает КНДР «обходить» международные санкции, передает Газета.Ру со ссылкой на Reuters.

«Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. Нам помогает Китай, но то, что делает Китай, обесценивает Россия», — заявил он.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры не менее трех раз поставляли топливо в Северную Корею в нарушение международных санкций. 

Трамп добавил, что Россия своими действиями отбрасывает назад все результаты, достигнутые с помощью Китая.

После очередного ракетного испытания КНДР постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира разорвать связи с КНДР и прекратить в страну поставки нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв США оборвать связи с КНДР, заявил, что надо сконцентрироваться на поиске решения проблемы.

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Рубрики: Международные

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