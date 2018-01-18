«Возможно, что РПА обсудит вопрос о выдвижении Армена Саргсяна в качестве кандидата в президенты»: Ваграм Багдасарян

Глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян в беседе с журналистами вчера прокомментировал разговоры о том, что кандидатом Республиканской партии Армении на пост президента является посол Армении в Великобритании и Ирландии Армен Саргсян.

«Возможно, его кандидатура также будет обсуждена. Я думаю, что можно уместить в критерии, но поскольку мы еще не говорили об именах, то в ближайшие дни организуем обсуждения», – сказал Ваграм Багдасарян.

По его словам, для РПА могут оказаться подходящими несколько кандидатов, из которых партия выберет одного, такого человека, который, как сказал Серж Саргсян, будет иметь незапятнанное имя и биографию, и пользоваться симпатией общественности. Отвечая на вопрос, удостоится ли кандидат одобрения со стороны оппозиции, Ваграм Багдасарян сказал:

«Все станет видно после обсуждения. Критерии четки, и кандидат должен соответствовать им. Мы должны выбрать известную обществу личность, которая будет принята всеми политическими силами».