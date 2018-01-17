Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 23:06 | Январь 17 2018
23:06 | Январь 17 2018

Генрих Мхитарян переходит в лондонский «Арсенал» на своих условиях

Генрих Мхитарян переходит в лондонский «Арсенал» на своих условиях

Только что на странице TransferNews в Twitter-е появилось сообщение, в котором говорится, что лондонский «Арсенал» согласился с условиями капитана национальной сборной Армении, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

Став самым высокооплачиваемым игроком клуба, Мхитарян еженедельно будет получать 130.000 фунтов стерлингов плюс бонусы. И сообщается также, что договоренность достигнута сроком на 4 года.

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Рубрики: Спорт

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