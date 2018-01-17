«Соглашение Армения-ЕС может начать действовать с весны этого года»: Петр Свитальский

«Армения действительно проявляет большую преданность в осуществлении повестки Восточного партнерства, ее продвижении и укреплении связей с соседством. Сейчас мы вступаем в этап, когда готовимся к ратификации подписанного документа, работаем с нашими армянскими партнерами по разработке хорошей дорожной карты, которой будет руководствоваться вся реализация. Правительство Армении усердно работает над реализацией национального механизма, что для нас очень важно», – отметил вчера в беседе с журналистами глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

Коснувшись процесса ратификации соглашения РА-ЕС, посол продолжил: «ЕС хорошо начал, и в предыдущее председательство было первым, ратифицировавшим соглашение, что было четким сигналом всем партнерам. Процесс ратификации обычно основывается на законодательных процессах, которые зависят от законодательства каждой страны. Они различны, порой простые, порой – довольно сложные. В частности, в странах с федеративным устройством любое международное соглашение требует тяжелой кропотливой процессуальной работы, но мы оптимисты, самое важное то, что соглашение может быть осуществлено в этом году. Будем надеяться, что оно может начать осуществляться с весны этого года, требуется только ратификация со стороны Армении. Когда прочитаете текст соглашения, там есть процесс, который начнет действовать автоматически».