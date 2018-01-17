Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении поправки в закон об азартных играх и казино

Радио Азатутюн. Присутствовавшие на сегодняшнем заседании парламента Армении 94 депутата единогласно проголосовали за принятие в первом чтении проекта закона о внесении изменений и дополнений в закон РА «Об азартных играх, интернет-азартных играх и казино».

В законопроекте предлагается повысить возрастной порог для участия в лотереях и тотализаторах.

Действующий закон устанавливает два возрастных порога 21 год — для посещения казино и 18 лет — для участия в лотереях, в том числе совершения ставок на тотализаторах.

В проекте также предлагается существенно повысить размер штрафов для нарушивших закон организаций, которые в настоящее время составляют 100- 200 тысяч драмов.

Фото — Радио Азатутюн