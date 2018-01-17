The New York Times: Новая стратегия США расширяет возможности применения ядерного оружия

Недавно разработанная ядерная стратегия США, направленная на одобрение президенту Дональду Трампу, позволит использовать ядерное оружие в ответ на широкий спектр разрушительных, но неядерных атак на американскую инфраструктуру, включая наиболее деструктивные кибератаки.

Об этом сообщает газета New York Times.

Газета пишет, что в течение нескольких десятилетий американские президенты грозили «первым применением» ядерного оружия против врагов только в узко очерченных и очень ограниченных обстоятельствах, например, в ответ на применение биологического оружия против США.

Новый документ впервые расширяет этот список. Теперь в него включены попытки уничтожения обширной инфраструктуры, например электросетей или линий связи страны, которые наиболее уязвимы для кибератак, отмечает газета.

Проект документа под названием «Обзор ядерной политики» был составлен в Пентагоне и находится на рассмотрении в Белом доме. Согласно New York Times, окончательная версия документа должна появиться в ближайшие недели и будет представлять собой новый взгляд на ядерную стратегию США.

Гэри Сэймор, главный советник по ядерному оружию при президенте Бараке Обаме, заявил изданию, что проект стратегии во многом «повторяет основные элементы декларативной политики Обамы слово в слово». В частности повторяется заявление о том, что США «будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в исключительных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов Соединенных Штатов, их союзников или партнеров».

Но самые большие различия проявляются в новых формулировках, описывающих эти «исключительные обстоятельства», пишет New York Times.

В проекте, разработанном администрацией Трампа, эти обстоятельства «могут включать значительные неядерные стратегические атаки». В нем говорится, что они могут включать «атаки на гражданское население или инфраструктуру США, их союзников или партнеров, атаки на ядерные силы США или их союзников, их системы командования и управления, а также системы оповещения и оценки средств нападения», пишет газета.

Проект стратегии также включает американское производство нового поколения компактного ядерного оружия малой мощности. Некоторые виды оружия такого типа находились в стадии разработки во время администрации Обамы.

В документе прямо сообщается, что Россия испытывает свою первую автономную ядерную торпеду. Американские чиновники предполагают, что она будет в основном управляться искусственным интеллектом и сможет нанести удар по США, даже если связь с Москвой будет потеряна, говорится в публикации.

Известный российский диссидент Андрей Сахаров в 1970–1980-х годах предвидел гигантскую торпеду, способную преодолевать расстояние в несколько сотен километров и наносить серьезный ущерб с помощью боеголовки, в тысячи раз более мощной, чем бомба, сброшенная на Хиросиму, напоминает New York Times.

Хотя тогда его прогнозы были отвергнуты, в проекте «Обзора ядерной политики» говорится, что Москва ведет работу по созданию аналогичного оружия.

Документ называет его «новой межконтинентальной ядерной подводной автономной торпедой». Речь идет о подводной ракете в форме сигары, которую предполагается запускать с подводной лодки.

В диаграмме, озаглавленной «Новые ядерные средства доставки за последнее десятилетие», эта торпеда фигурирует под ее кодовым названием «Статус-6».

Согласно New York Times, документ называет действия Москвы настолько дестабилизирующими, что США могут быть вынуждены отказаться от взятого Обамой обязательства сократить роль и размер американского ядерного арсенала.

Россия берет на вооружение «военные стратегии и средства, которые полагаются на ядерную эскалацию для достижения успеха», говорится во введении к докладу, написанном министром обороны США Джимом Мэттисом.

«Эти события вкупе с российским вторжением в Крым и ядерными угрозами против наших союзников свидетельствуют о неприкрытом возвращении Москвы к конкуренции великих держав», – отмечает глава Пентагона.

Стратегия предусматривает создание других новых видов американского ядерного оружия. Проект документа призывает к «ускоренному созданию» крылатой ракеты, которая будет запускаться с подводных лодок, пишет New York Times. Он также призывает к разработке боеголовки малой мощности для баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок.

Фото — Голос Америки