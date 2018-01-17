6 инструментов для культурных менеджеров в Армении

В странах Восточного партнерства число дискуссий и инициатив в сфере культурной политики за последние три года увеличилось на 20%. Такими результатами работы делится Программа ЕС “Культура и креативность”, которая стартовала в 6 странах в 2015 году.

Она была направлена на поддержку культурных и креативных секторов, проведение практических исследований, вклад в разработку стратегий и реформ, тренинги для модернизации культурного сектора, предоставление возможностей для международного культурного сотрудничества и повышение понимания роли культуры.

Достижение Программы в Армении:

В 2017 году прошел Национальный форум “Креативная Армения”. 99% участников Форума ответили, что узнали что-то новое, а 97% сказали, что будут применять полученные знания в своей работе.

В Армении состоялся Business Challenge. Это был двухдневный семинар по созданию креативного проекта. Всего 122 участника приняли участие в воркшопе. 100% респондентов ответили, что узнали что-то новое, и 99% — что будут применять знания для создания стартапов.

Программа “Культура и креативность” создала 14 онлайн-курсов. Все они доступны на армянском языке. Эти курсы также используются в качестве учебных материалов в Армении.

Программа поддержала 5 исследований и аналитических брифов, посвященных культуре и креативным индустриям в Армении, а также перевела и разместила в свободном доступе две книги.

Инструменты

Индикаторы развития культуры. Вклад культуры и креативных индустрий в ВВП Армении составляет 3,3%. Этот и другие факты представлены в исследовании по методологии ЮНЕСКО. Цифры и рекомендации касаются таких сфер как экономика, образование, управление, уровень общественного участия, гендерное равенство, коммуникация и культурное наследие. Данные можно использовать для адвокации и планирования реформ.

Креативные города и регионы — так называется проект, организованный Программой, в котором приняли участие шесть небольших городов из стран Восточного партнерства. Армянский город Сисиан также стал пилотным городом проекта. Можно ознакомиться с отчетом, чтобы узнать как небольшому городу эффективно использовать креативный потенциал.

Аналитические брифы подготовили молодые культурные менеджеры — ассоциаты Программы. Они прошли тренинги, организованные “Культурой и креативностью” и создали 2 аналитических отчета на тему цифровой платформы для развития туризма и сотрудничества между образованием и культурой.

Пособие с 30 лучшими примерами реновации и создания культурных центров на основе заброшенных заводов, железнодорожных станций и даже кораблей. Автор пособия Петер Лений собрал 123 истории и интервью, в которых активисты рассказывают о вызовах, проблемах и преимуществах реновации. Мы перевели книгу на все языки стран Восточного партнерства, в том числе и на армянский. Пособие находится в свободном доступе у нас на сайте.

Книга Дэвида Перриша “Футболки и костюмы: гид по креативному бизнесу” также находится в открытом доступе и переведена на армянский язык. Из пособия вы узнаете как сделать креативную идею и культурный продукт прибыльными.

Возможности сайта доступны и после окончания программы: 14 онлайн-курсов для культурных менеджеров на восьми языках, списки фактов и цифр об экономическом и социальном значении культуры, а также 500 полезных ресурсов для поисков финансирования, партнеров и образовательных возможностей.

За три года Программа организовала 252 мероприятия, опубликовала 870 статей завоевала более 30 тысяч подписчиков на странице в Facebook.

Пресс-релиз