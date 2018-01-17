Армянская молодежь Украины наметила задачи на 2018 год

Используя январь в качестве отправной точки в деятельности Союза армянской молодежи Украины в этом году, председатель организации в комментарии анонсирует планы на 2018 год и подводит итоги деятельности САМУ за прошлый год. Об этом передает AnalitikaUA.net.

«Проекты Союза армянской молодежи Украины, анонсированные в начале прошлого года, были успешно реализованы.

Событиями в жизни армянских молодежных организаций стали Зимний молодежный лагерь, первый Армянский молодежный форум, проект «Заезжай в гости», – отмечает Оваким Арутюнян. – Эти мероприятия предоставили отличную возможность не только для развития региональных молодежных организаций, но и укрепления Союза армянской молодежи Украины в целом».

Касаясь новых инициатив армянской молодежи страны, председатель САМУ отметил важность саморазвития: «Новые знания, которые нужно применять в деле – таким является основной мотив крупных проектов САМУ. Мы стараемся не только объединять, но и информировать, обучать и развивать талантливых представителей армянской молодежи страны, для того, чтобы приобретенные навыки внедрялись и реализовывались на практике».

Отмечая инициативность регионов, Оваким Арутюнян привел в качестве примера один из проектов организации: «Заезжай в гости» нашел отклик и поддержку в регионах, предоставляя возможность обмена опытом работы между армянскими молодежными организациями. Интерес к проекту и инициативность регионов видна невооруженным взглядом. С момента старта «Заезжай в гости», состоялось уже 12 встреч между молодежными организациями смежных областей, которые проводятся параллельно с деятельностью регионов. Теперь планируется расширение географии проекта.

Подводя итоги ушедшего года, хочу поблагодарить всех, кто активно учувствовал в проектах САМУ, а так же председателей региональных молодежных организаций, которые были инициативными, вели активную деятельность и создали сильные команды».

«В этом году перед САМУ стоят конкретные задачи. Среди них можно выделить создание рабочих организаций на западе страны, увеличив количество региональных молодежных ячеек с 14 до 17. Планируется развитие социальных программ, инициированных Председателем Союза армян Украины Виленом Шатворяном. В основе этих инновационных проектов – Стипендиальной программы для студентов и Фонда социального предпринимательства при организации, – предоставление объективной финансовой поддержки студентам, хорошо проявляющим себя в обучении и общественной деятельности, а также оказание помощи в создании и продвижении бизнес-проектов, – поделился планами Союза армянской молодежи Украины Оваким Арутюнян. – Это важные задачи, которые будут решаться параллельно с проведением наших действующих проектов. Благодаря поддержке Председателя САУ, налаженной работе с регионами, наши мероприятия будут качественнее и масштабнее».

Как сообщалось ранее, председатель Союза армян Украины, Вилен Шатворян уделяет особое внимание детским и молодежным программам. Союз армян Украины регулярно организовывает отдых для детей. Летние и зимние лагеря проходят в живописных курортах страны.