Армянские и грузинские СМИ должны быть готовы к адекватному противодействию азербайджано-турецкой пропаганде на джавахкскую тематику

Азербайджано-турецкая пропагандистская машина очень часто выступает с провокационными и лживыми публикациями о «джавахкском сепаратизме», пытаясь дестабилизировать ситуацию в районе Самцхе-Джавахети. Подобное поведение является лишь частью большого плана, который осуществляют эти два государства в Грузии и, в частности, в Джавахке.

Помимо использования экономических и политических рычагов эти государства через контролируемые ими средства массовой информации хотят создать картину о, якобы, исходящей от армян угрозе для грузинской государственности, тогда как на самом деле эти публикации направлены не только против армян, но и преследуют цель отвлечь внимание от активности с их же стороны.

Как мы уже отметили, азербайджанская пропагандистская машина очень часто обвиняет живущих в Джавахке армян в сепаратистских настроениях. И, имея специальные политические расчеты, в качестве аргумента приводит российский фактор, который, якобы, является сильным в Самцхе-Джавахети. Этим азербайджанские СМИ преследуют цель убедить грузинское общество и руководство в том, что Россия может использовать джавахкских армян против Грузии. Это очень грязное и подлое поведение, оно преследует цель разбередить все еще не зажившую после российско-грузинской войны 2008 года рану. Они в своей грязной пропаганде, по всей видимости, не учли тот факт, что армянское население Самцхе-Джавахети в ходе российско-грузинских войн с 90-х годов всегда было рядом с грузинской государственностью.

Совсем недавно руководитель турецкой организации ASİMDER Гексель Гюльбей заявил, что, якобы, заявившая о прекращении своей деятельности армянская организация АСАЛА вернулась в Грузию и создала там организацию «Вирк-еркир» — для реализации пророссийской политики в регионе. Согласно данному абсурду, оружие бывшей российской военной базы досталось этой организации.

Это заявление является нелепым сразу по нескольким причинам и знакомый с регионом любой человек может подтвердить это. Однако, если вникнуть в смысл данной публикации, то станет понятно, что это заявление Гексель Гюльбей сделал по заказу азербайджанских и турецких властей, и оно преследует цель совершения провокационных действий в отношении местных армян. Положительным можно считать тот факт, что армянские и грузинские СМИ не реагируют на этот абсурд. Так же поступает и власть Грузии. Однако пришло время подумать о том, какую цель преследуют ставшие регулярными подобные публикации и не могут ли они стать серьезной провокацией для армянского и грузинского населения Самцхе-Джавахети. Сейчас самое время для того, чтобы СМИ наших двух стран, аналитики и политические деятели более трезво посмотрели на процессы, осуществляемые турками и азербайджанцами в Самцхе-Джавахети.

А также вместе с этим очень важно внимательно проследить за процессами, которые происходят в населенном азербайджанцами районе Квемо-Картли: там совсем недавно появились проповедники радикального ваххабизма, которые уже принимаются в определенных кругах местного населения и достигли серьезных результатов. На этом должны сосредоточиться грузинская и армянская пресса, поскольку это может стать серьезной угрозой стабильности и безопасности Грузии.

Заявления турецких националистов, таких как Гексель Гюльбей преследуют цель отвлечь внимание грузинских властей и общества от подобных явлений, за которыми могут последовать реальные, а не виртуальные провокации.

Эдуард АЙВАЗЯН

«Медиа» Аналитический Центр Самцхе-Джавахети (г.Ахалцихе, Грузия)

Оригинал статьи опубликован на армянском языке на сайте Akhaltskha.net (перевод на русский – «Аравот»)

Фото — Akhaltskha.net