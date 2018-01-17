Петр Свитальский: «Сарьян – визитная карточка Армении в Европе»

Сегодня в Доме-музее Мартироса Сарьяна состоялась церемония закрытия программы Евросоюза «Культура и творчество», осуществляемой в рамках проекта Восточного партнерства. Глава делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский отметил, что для него большая честь присутствовать на церемонии закрытия программы в Музее Сарьяна. По его словам, место проведения мероприятия очень символично. «Сарьян – визитная карточка Армении в Европе», – сказал г-н Свитальский, а также поблагодарил сотрудников Британского совета, участвующих в программе, и всех остальных участников проекта.

«Я надеюсь, что программа была успешной, и принесла всем пользу. Я полон надежд, что она будет иметь продолжение. Тот факт, что программа реализуется в пространстве Восточного партнерства, свидетельствует о том, что культуре уделяется больше внимания. Надеемся, что связи, сложившиеся в рамках программы, будут полезными для создания устойчивых мостов».

Глава делегации ЕС, наперекор пессимистам, отметил, что культура может быть очень важным направлением для сотрудничества между ЕС и Арменией, поскольку культура является сильной и важной стороной Армении.