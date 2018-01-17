Эрдоган раскритиковал оппозиционера за принятие Геноцида армян

Запись в «Твиттере» новоизбранного главы Стамбульской региональной структуры оппозиционной Народно-республиканской партии (РНП) Джанан Кафтанджиоглу стала в стране предметом публичной дискуссии. Согласно турецкому сайту «Dünya», этих записей коснулся также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Из записей в «Твитере» президент Турции особо выделил ту, которую Кафтанджиоглу сделала на тему Геноцида армян. «В чьих руках осталась партия Мустафы Кемаля?», – задав риторический вопрос, Эрдоган продолжил: «Она (Кафтанджиоглу, – ред.), используя выражение «Геноцид армян», унижает нашу нацию и историю. А государство называет серийным убийцей. И вину за жертвы терактов также возлагает на государство».

Эрдоган прокомментировал также запись Кафтанджиоглу в поддержку митингующим в парке Гези (рядом с площадью Таксим, – ред.), назвав это провокацией. По словам Эрдогана, избрание Кафтанджиоглу в качестве председателя Стамбульской региональной структуры Народно-республиканской партии – это настоящая «катастрофа». Напомним, что 24 апреля 2012 году Кафтанджиоглу в «Твитере» написала: «Сегодня день Геноцида армян. Сегодня мы на [площади] Таксим взываем к памяти подвергшихся резне наших армянских граждан».