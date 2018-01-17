Встреча Трамп-Назарбаев: в повестке — стратегическое партнерство по вопросам региональной безопасности и экономика

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп проводит во вторник встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Перед началом переговоров президент Трамп высоко оценил американо-казахстанские отношения. Он также подчеркнул значение экономической составляющей в отношениях двух стран.

«У нас – превосходные отношения в экономическом плане», – отметил президент Трамп. «Множество товаров приобретается в нашей стране», – продолжал он.

Президент указал на созданные в ходе двустороннего сотрудничества рабочих места (упомянув в этом контексте о компаниях General Electric и Boeing).

«Казахстан действует успешно, они сдвинули дело с мертвой точки; он (Казахстан) обладает многими преимуществами перед некоторыми странами. Откровенно говоря, и у них бывают трудные ситуации, но президент (Казахстана) пользуется большим уважением, он делает большое дело», – сказал Трамп.

В ходе состоявшейся совместной пресс-конференции Нурсултан Назарбаев напомнил о важности признания Соединенными Штатами Казахстана как независимого государства.

Президент Казахстана заявил, что представляет как Казахстан, так и другие государства Центральной Азии, подчеркнув в этой связи роль США в регионе.

Он особо отметил деятельность США по борьбе с терроризмом и подчеркнул их роль в Афганистане.

Назарбаев коснулся также северокорейской проблемы. Напомнив о том, что Казахстан некогда закрыл ядерный полигон в Семипалатинске, казахстанский президент указал на необходимость урегулирования проблемы ядерных амбиций Пхеньяна.

Касаясь двустороннего экономического сотрудничества, Нурсултан Назарбаев сообщил, что Казахстан подпишет соглашения с американскими компаниями на общую сумму 7,5 миллиарда долларов.

Президент Казахстана напомнил, что его страна ввела безвизовый режим для приезжающих в Казахстан граждан США.

Казахстанский лидер поздравил Дональда Трампа с первой годовщиной его президентства и успешной налоговой реформой.

В распространенном в преддверии встречи заявлении Белого дома указывалось, что в центре внимания собеседников – пути укрепления и развития «стратегического партнерства по вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества».

Особое место среди обсуждаемых тем – урегулирование конфликта в Афганистане и других регионах мира, с учетом председательства Казахстана (в январе 2018 года) в Совете Безопасности ООН, а также вопросы американо-казахстанского партнерства в области нераспространения ядерного оружия.

Фото — Голос Америки