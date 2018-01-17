«Это из-за тебя, что страна в таком положении»: Гагик Царукян – журналисту

Вчера в парламенте журналисты спросили у лидера фракции «Царукян» Гагика Царукяна, как получилось, что 121 из 157 его отсутствий на заседаниях были засчитаны в Национальном собрании уважительными. Гагик Царукян объяснил, что он представил «соответствующие», уважительные объяснительные.

«Девяносто процентов депутатов являются и получают галочку о «присутствии», а через час парламент пуст. А Царукян занят делом. Месяц назад Царукян привез около семидесяти депутатов из Европейского парламента, а двадцать отвез в Карабах», – так объяснил Гагик Царукян.

По его словам, ни один депутат за свою жизнь не выполнял такую ​​работу: «Я уже не говорю об Англии, о других, третьих… надо доказывать это. Регистрация о присутствии не означает эффективной работы».

Однако этот вопрос журналиста вызвал у него возмущение: «Это из-за тебя, что страна в таком положении. Вы даете людям неправильную информацию, выполняете заказ. Ваши дети будут жить в этой стране, вы должны уметь ценить работу человека. Я знаю, кто я», – сказал он журналисту.