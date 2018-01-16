Катрин Денёв извинилась перед жертвами сексуальных домогательств и изнасилований

Французская актриса Катрин Денёв принесла извинения всем жертвам сексуальных домогательств, которые сочли себя оскорбленными письмом актрисы и еще ста известных женщин в газете Le Monde. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

В письме подвергалась критике массовая общественная кампания под хештегом #MeToo («Я тоже»). В кампанию включились тысячи жертв сексуальных домогательств и изнасилований.

В открытом письме, подписанном Денёв, авторы считают, что акция #MeToo превратилась в «кампанию публичных доносов». Денёв и ее единомышленницы выступают в защиту права мужчин на «настойчивый флирт». При этом изнасилование названо преступлением.

В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили в домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. В социальной сети Twitter развернулась кампания #MeToo, к которой присоединились тысячи женщин из разных стран, чтобы поделиться своим травматическим опытом, связанным с сексуальным насилием и домогательствами.

Катрин Денёв в своем комментарии в газете Liberation подчеркнула, что подписанное ею письмо не содержит одобрения домогательств. «Иначе я не подписала бы его», – заявила французская актриса.

Фото — Радио Азатутюн