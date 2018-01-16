Freedom House: «частично свободные» Армения и Грузия – самые свободные страны в несвободном регионе – видео

На темной и несвободной территории Евразии выделяются два светлых пятна. Согласно докладу, опубликованному сегодня известной организацией Freedom House, Армения и Грузия, будучи частично свободными, являются одними из самых свободных стран несвободного региона. Полностью свободных стран в Евразии нет. Об этом передает Армянская служба Голоса Америки.

По словам представителей организации, уровень демократии в мире не обнадеживает. В опубликованном докладе подчеркивается 12-й год снижения уровня демократии в мире. Падение наблюдается как в развивающихся, так и в развитых демократиях, говорит в интервью «Голосу Америки» директор программ «Евразии» организации Freedom House. «Мы фиксируем падение как в США или Европе, так и, например, в регионе Евразии».

На мировом уровне самая худшая ситуация в Сирии, Южном Судане, Эритрее и Северной Корее. Крупнейший спад с точки зрения демократии за последнее десятилетие был зафиксирован в Турции, которая потеряла 34 пункта, став частично свободной. Лидирующими с отрицательными рейтингами странами являются соседний Азербайджан и Россия, где зарегистрированы крупнейшие нарушения прав человека, убийства журналистов и законы, ограничивающие права человека.

По данным Freedom House, в несвободных странах власти пытаются внушить своему народу недоверие к демократическим процессам: «Такой циничный подход ослабляет весь демократический процесс, включая выборы. Более того, люди перестают верить в возможность чего-то позитивного. Они становятся циничными и отказываются участвовать в демократических процессах».

Среди основных недостатков Армении – несвободные выборы, которые, по мнению правозащитников, недостойны для страны, избравшей демократический путь развития. К преимуществам Армении относится сильное и жизнестойкое гражданское общество. «В Армении есть сильное гражданское общество и большой потенциал для защиты прав человека на общественном уровне. В Армении очень много людей, для которых эти вопросы важны, и это серьезное преимущество Армении».

В своем докладе Freedom House также обращается к развитым демократиям Соединенных Штатах и ​​Европы, призывая их активно участвовать в защите демократии и защите прав человека не только в своих странах, но и во всем мире.

Как отмечается в сообщении Радио Азатутюн, Армения в докладе сохранила свое место в ряду «частично свободных» стран, в который из постсоветских стран вошли также Грузия, Кыргызстан, Молдова и Украина.

«Несвободными» считаются Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Примечательно, что в разделе «спорные» территории Абхазия и Нагорный Карабах признаны «частично свободными» а Крым, Южная Осетия и Приднестровье — «несвободными».

Что касается других соседей Армении, то Турция перешла в группу «несвободных» стран, где также находится Иран.

Две крупные страны — Китай и Россия — использовали отступление демократии для усиления преследований внутри и увеличения своего «злого» влияния за рубежом.

Население планеты составляет 7 млрд 400 млн. 39% людей живут в «свободных» странах, 24% — в «частично свободных» странах и 37% — в «несвободных» странах.

Из перечисленных в докладе 195 государств 45% «свободны», 30% — «частично свободны» и 25% «несвободны».

Авторы доклада отмечают, что в США в последние семь лет наблюдалось отступление в плане демократии. Однако в 2017 году оно ускорилось, среди причин этого рассматривается вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, нарушение основополагающих норм этики со стороны новой американской администрации, в том числе самого президента США Дональда Трампа, снижение прозрачности работы правительства.

В частности, Freedom House выражает озабоченность в связи с участившимися нападениями Трампа на СМИ, поскольку они в конечном итоге могут ограничить право общества на получение информацию от свободных и независимых средств массовой информации.

Таким образом, Соединенные Штаты по 100-балльной шкале имеют 86 баллов, уступая Франции, Германии и Великобритании, но все же занимают высокое место в ряду «свободных» стран.

Последние пять мест в списке «несвободных» стран занимают Туркменистан, Северная Корея, Эритрея, Южный Судан и Сирия.

Фото — Голос Америки