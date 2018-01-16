Демократия отступает: Freedom House призвал защитить свободу в мире

Голос Америки. Международная правозащитная организация Freedom House выпустила очередной ежегодный доклад, оценив состояние гражданских и политических свобод в 195 странах мира. Авторы исследования под названием «Свобода в мире 2018: кризис демократии», пришли к выводу, что в течении последних 12 лет уровень свободы в мире неуклонно снижался: 71 государство продемонстрировало сокращение гражданских и личных свобод, и лишь 35 стран могут отчитаться о достижениях в этой сфере.

При этом такие страны, как Турция, Венесуэла, Польша и Тунис, еще недавно показывавшие убедительные результаты роста гражданских свобод, сегодня вновь переживают период снижения стандартов демократии.

«Демократия переживает самый серьезный кризис за последнее десятилетие, – считает президент Freedom House Майкл Абрамовиц(Michael J. Abramowitz). – Базовые основы демократии – включая гарантии проведения свободных и честных выборов, соблюдения прав меньшинств, существования свободной прессы и признания верховенства закона – сегодня под угрозой во всем мире».

В докладе отмечается, что такие страны, как Россия и Китай сумели воспользоваться ситуацийе в ведущих демократических странах мира для того, чтобы усилить репрессии против собственных граждан и распространить свое влияние за рубежом.

Во многом это стало возможным из-за процессов, происходящих в Соединенных Штатах. Эксперты Freedom House подчеркивают, что в течении семи последних лет в США было зафиксировано «постепенное сокращение» гражданских свобод. В 2017 году этот процесс ускорился из-за «растущей уверенности в факте российского вмешательства в президентскую избирательную кампанию, и отсутствия эффективных шагов со стороны новой администрации, направленных на то, чтобы пресечь и не допустить подобное вмешательство в будущем». Сыграл роль и имевший, по мнению авторов доклада, отход новой администрации от базовых этических норм, а также снижением прозрачности в действиях властей.

Несмотря на то, что базовые демократические институты, такие, как пресса и независимая судебная система, сумели сохранить свое влияние в США, аналитики Freedom House отмечают, что «атаки со стороны президента Трампа» могут существенно ослабить их позиции в обществе.

«Базовые институты американской демократии находятся под атакой со стороны администрации, которая угрожает разрушить традиционную для страны систему сдержек и противовесов, – считает Майкл Абрамовиц. – Администрация Трампа нарушила политический консенсус, существовавший в течении последних 70 лет, исключив демократию, как основную движущую силу американской внешней политики. Стремительный отказ США от своих исторических обязательств по поддержке демократии за рубежом усилил позиции авторитарных режимов».

Авторы исследования пришли к выводу, что из общего количества стран, упомянутых в докладе, лишь 88 (или 45 процентов от общего числа), могут считаться свободными. 58 государств (или 30 процентов) признаны «частично свободными», а 49 (или 25 процентов) – «не свободными».

Основной угрозой глобальной стабльности в докладе названы Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла и Северная Корея. Именно эти государства, по мнению экспертов Freedom House, отвечают за возросшие риски существования «перманентных долговременных региональных конфликтов и гуманитарных кризисов».

Из 49 стран, признанных «не свободными», 12 государств заняли худшие позиции, не сумев набрать и 10 пунктов из 100 возможных. В этом списке оказались Сирия, Южный Судан, Эритрея, Северная Корея, Туркменистан, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Сомали, Узбекистан, Судан, Центральноафриканская Республика и Ливия.

В Евразии основной угрозой для существования гражданских и политических свобод по-прежнему остается Россия. Как отмечают авторы исследования, президент Владимир Путин «организовал кампании дезинформации во время выборов в европейских демократических странах, наладил контакты с политическими партиями, пропагандирующими ксенофобию на континенте, продолжает угрожать своим ближайшим соседям», а также «выступил в качестве альтернативного источника военной помощи для диктаторских режимов на Ближнем Востоке».

Главной целью Москвы, считают аналитики Freedom House, является вмешательство во внутренние дела демократических государств для того, чтобы «разрушить институты, связывающие их между собой».

Среди наиболее тревожных тенденций в регионе авторы доклада назвали усилия авторитарных государств заставить своих критиков замолчать, невзирая на государственные границы. Азербайджанский суд приговорил проживавшего в Грузии в изгнании оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы, который при неизвестных обстоятельствах был похищен из Тбилиси, к шести годам тюремного заключения. В Украине неизвестными был обстрелян автомобиль, в котором находились противники Путина, чеченцы Адам Осмаев и его жена, Амина Окуева, которая в результате погибла. По данным украинских властей, следы исполнителей и заказчиков этого убийства, а также целого ряда покушений на украинских политиков и журналистов, ведут в Россию.