Могут ли Левон Тер-Петросян или Роберт Кочарян стать кандидатами в президенты?

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян – о предстоящих политических процессах и об организации парламентских слушаний по вопросу повышения цен

– Вчера после заседания ИО в беседе с журналистами вице-спикер НС Эдуард Шармазанов заявил, что правящая партия выдвинет на пост президента беспартийного, уважаемого и прошедшего путь человека. Есть ли одна конкретная кандидатура или их несколько? Кто они — беспартийные, уважаемые и прошедшие путь люди в нашей стране? В прессе уже называются имена кандидатов на этот пост.

– Имен, естественно не будет и не может быть, поскольку обсуждение кандидатур начнется на следующей неделе. Мы все придерживаемся мнения, что кандидат в президенты должен быть беспартийным, уважаемым как на родине и в диаспоре, известным за пределами страны, беспартийным человеком, владеющим языками. Это критерии, которым кандидат должен соответствовать. Такие кандидаты есть среди нашего народа. Обсуждения будут на будущей неделе, вот тогда мы и проинформируем об этом. Поверьте, ни одной кандидатуры мы еще не обсуждали. Совет РПА, члены исполнительного совета могут представить кандидатуры.

– Преподнесет ли РП сюрпризы обществу? Например, возможно ли, что будет предложена кандидатура одного из бывших президентов?

– Таких обсуждений не было. Если будет кандидат, который будет соответствовать критериям, о которых было сказано, то это не будет сюрпризом.

– Например, могут ли Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян быть этими кандидатами?

– Вы опять гонитесь за именами. Подобных обсуждений не было. Когда вы называете имена… необходимо проявить осторожность с именами, поскольку мы говорим о первом и втором президентах страны. Именно поэтому я воздержусь от того, чтобы выразить личное мнение. Когда начнутся обсуждения, будут соответствующие кандидаты… это довольно долгий процесс, одним обсуждением все не закончится, мы все открыто представим общественности.

– А есть ли ясность в РПА по вопросу кандидатуры премьер-министра? Кроме того, что все деятели из республиканской партии хотят видеть Сержа Саргсяна в этой должности, выражает ли каким-то образом свое отношение по данному вопросу сам Серж Саргсян?

– Никак. Поскольку до того, как обсуждать кандидатуру премьер-министра нам необходимо обсудить кандидатуру президента республики, представителей высшего судебного совета. А политические силы не должны руководствоваться желаниями и амбициями, особенно правящая сила. Мы должны исходить из целессобразности кандидата и его возможностей. Когда политическая сила примет решение, мы поговорим об этом. Это не тот вопрос, в котором можно будет руководствоваться желаниями и амбициями. Может, у человека вообще нет амбиций, но политическая сила решит, что нужен такой человек. То есть, человек, который в данной ситуации может взять на себя управление страной.

– То есть, у РПА есть полномочия заставить Сержа Саргсяна?

– Серж Саргсян в данном случае является одним из партийных деятелей… Обсуждения нельзя обязать, они бывают по решению политической силы.

– А на Ваш взгляд, есть ли проблемы, которые могут помешать Сержу Саргсяну занять должность премьер-министра?

– Позвольте не комментировать этот вопрос, поскольку подобной кандидатуры, как таковой мы еще не обсуждали. Даже не знаем, какие кандидаты будут. Когда будут кандидаты, будут препятствующие обстоятельства, все это опять же будет в результате нашего общего решения, это действительно мешающие обстоятельства или нет.

– То, что в начале года, когда премьер-министр был в отпуске, и президент собрал членов правительства, отдал распоряжения по вопросу снижения социального бремени, и опять создалось впечатление, что Серж Саргсян хочет стать премьер-министром. А также в конце года, когда было очевидно, что с 1 января будет подорожание, почему тогда президент, правящая РП и ее правительство бюджетные обсуждения, утверждение бюджет не вели в направлении снижения социального бремени? Неужели президент тогда не был надлежащим образом осведомлен?

– Мы организуем слушания, связанные с подорожанием и это мы детально все обсудим. Но обратите внимание на то, что в тот же период времени прошлого года рост цен составил 5 процентов, сейчас – всего 2,5 процентов. В сравнении никто не рассматривает. В ходе слушаний этого и других вопросов мы детально все обсудим. Я вижу, что есть просто такое желание, некоторые силы хотят начать какое-то уличное движение, поскольку мы начинаем новый этап – идем в направлении парламентской страны, естественно, должна быть определенная активность. Есть виды товаров, которые в течение года подорожали, и никто этот вопрос не поднял, масло, например.

– Все об этом говорили.

– В конце кода, наоборот, цены на масло снизились, но о подорожании начали говорить только сейчас. Подождите немного, на слушаниях будут присутствовать представители всех контролирующих органов и дадут все ответы.

– Получается, что президент тоже отдал дань популизму – собрал правительство и отдал распоряжения.

– Президент выполнил свои функции главы страны. Если какой-то вопрос получает общественный резонанс, у нас было много возможностей убедиться в том, что президент неоднократно приглашал людей и требовал разъяснений. И если бы президент не сделал этого сейчас, то начали бы говорить о безразличии с его стороны. Что касается впечатления от дальнейших действий, имейте в виду, что Серж Саргсян является президентом страны и до избрания нового президента, до последнего момента он будет выполнять свои обязанности, и он именно это и делает.

– Может ли инициированная блоком «Елк» акция создать предпосылки для социального протеста?

– «Елк» представлен в парламенте и имеет широкие возможности выступать с парламентской трибуны, представлять законодательные инициативы, и у них не должно быть желания перемещать политические процессы и обсуждения на улицу. На мой взгляд, это неэффективный шаг. Трибуна номер один в стране находится в их распоряжении, но, естественно, когда нет поствыборных процессов, и все спокойно, оппозиция должна проявлять активность. Однако для меня неприемлемы уличные методы. Парламент, особенно в парламентской стране предназначен для проведения всех дискуссий.

– Когда РПА составляет большинство, и все равно, все инициативы обречены на провал, естественно, единственным выходом остается улица.

– Нет ни одной инициативы, которая не становилась бы предметом обсуждений. Вы можете взять статистику, сколько предложений оппозиции принимается. Если это не популизм, если соответствует реальности, то эти законы мы никогда не игнорируем. Мы смотрим, какова реальная ситуация, оцениваем наши ресурсы, и то, возможно ли это сделать в данном промежутке времени. Когда мы задаем им вопрос, как бы поступили вы, если бы были у власти, вы бы сами приняли свое предложение, они уже начинают колебаться. Необходимо обосновать каждое предложение, каким образом можно воплотить его в жизнь. Они могут предложить также вообще освободить народ от налогов. Если мы не думаем о том, как собрать, но всегда заявляем о необходимости повысить зарплаты, каким образом мы можем повысить зарплаты и пенсии?

– Можно сократить тень, лишить олигархов привилегий.

– Если вы следите за процессами, которые происходят за последний год-полтора, то здесь у нас есть прогресс. Это тоже проблема, на решение которой мы нацелены, мы просто обязаны работать в этом направлении, направлять процессы так, чтобы было эффективно, чтобы народ почувствовал. Процессы идут.

– Несмотря на утверждения членов РПА о том, что повышение цен в нашей стране не может стать причиной для социального бунта, тем не менее, мы совсем недавно стали свидетелями «Электрик Ереван». Учитывая, что впереди нас ждут важные политические события, могут ли случиться катаклизмы?

– Эти процессы больше нацелены на создание хаоса в период важных политических событий. Однако я не думаю, что после представленных нами в ходе слушаний обоснований в этом будет необходимость. Мы будем открыты перед обществом, будем говорить открытым текстом, все доступно представим. Все те законы, которые были приняты, принимались в течение года и должны были вступить в силу с начала текущего: никаких сюрпризов не было. Не нужно политизировать эти процессы, они носят исключительно экономический характер, рынок все диктует, и вообще, нужно смотреть на все в поле сравнения с процессами, которые происходят на международной арене.

Беседу вела Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

13.01.2018г