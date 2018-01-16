Министр иностранных дел Турции затронул вопрос Геноцида армян

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправился в Канаду, где принял участие в саммите министров иностранных дел стран, участников Корейской войны (1951-1953гг.).

Как сообщает турецкое информационное агентство «Mynet», перед саммитом министр иностранных дел Турции затронул вопрос о Геноциде армян.

«Турецкая Республика и ее парламент не принимают решений по чьей-либо истории. Мы принципиально против этого. В частности исторические вопросы следует оставлять историкам. Для принятия решений по историческим вопросам должны также приниматься судебные решения. Например, геноцид – это не оценочный, а юридический термин», – сказал Чавушоглу.

Он также подчеркнул, что в Канаде активно работает армянское лобби.

Источник – Ermenihaber.am