Ара Баблоян назвал выходящих на улицы граждан «толпой», которая не может дать решение проблеме

Вчера в Национальном Собрании отклонили обсуждение двух законодательных инициатив блока «Царукян», которые на заседании комиссии получили отрицательное заключение.

Когда спикер парламента Ара Баблоян представил повестку заседания, член фракции «Елк», депутат Артак Зейналян поинтересовался у Баблояна, почему они не хотят обсуждать вопросы и принимать решения в зале заседаний. Баблоян сказал, что, конечно, они хотят созвать слушания, полностью обсудить вопрос с экспертами и общественными организациями, а не «переносить обсуждение вопроса на улицу, где толпа однозначно не может дать решение вопросу, и следует не призывать к силовому решению вопроса, а идти демократическим путем».

Глава фракции «Елк» Никол Пашинян рассердился, сказав, что «неправильно с трибуны парламента называть выходящих на улицы граждан «толпой» и пытаться придать этому негативный оттенок».

Члены РПА, отказавшись обсуждать инициативы депутатов фракции «Царукян», объявили, что это популистские шаги. Наира Зограбян в ответ на эту критику указала: «Ответственность за сегодняшние безобразные подорожания несете вы, вы именно так кардинально решаете любые вопросы. В свое время, когда мы месяцы назад говорили о росте цен, все набрали в рот воды. Когда мы говорили, что мелкие жулики-хозяйственники, пользуясь этой неразберихой, искусственно завышают цены, нам говорили, что это популизм. Я задала вопрос, что стало дешевле в цене, мне ответили – болты и гайки, копыта и слоновая кость. Это вы сами популисты и демагоги». Она посоветовала Ара Баблояну на парламентские слушания по подорожаниям не забыть пригласить и этих «жуликов» – хозяйствующих субъектов, которые на рынке товаров первой необходимости и лекарств обеспечили позорный рост цен, воспользовавшись неопределенной ситуацией.