Национальное Собрание Армении признало и осудило геноцид езидов террористами на территории Ирака

Радио Азатутюн. Сегодня парламент Армении принял проект заявления об осуждении геноцида езидского народа в 2014 году со стороны террористических групп на подконтрольных им территориях Ирака.

За проект проголосовали 91 депутат, против – 0, один депутат воздержался.

Перед голосованием депутат от правящей Республиканской партии Армении Самвел Фарманян заявил, что авторы проекта не приняли во внимание его предложения. «Во-первых, выражение «признание» не используется в какой-либо резолюции по признанию геноцида, осуждение – это само по себе является актом признания. Во-вторых, документально подтвержденные материалы предполагают совершение геноцида против езидов, других христианских меньшинств и мусульманских групп, не относящихся к суннитам, на Ближнем Востоке. Мы обвиняем многие страны в избирательном подходе, и я прошу не повторять эту ошибку, а прошу назвать вещи своими именам и полностью осудить их», — заявил Самвел Фарманян.

Один из авторов проекта Армен Ашотян ответил, что это признание относится к геноциду, совершенному конкретно против езидов в Ираке. «Я не исключаю, что в результате своей деятельности парламент также затронет тему трагедий в Сирии и других частях Ближнего Востока, в том числе в связи с другими народами», — отметил также представляющий правящую партию депутат.