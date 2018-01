Россия объявила войну свободному слову, свободе и разуму. Официально заявляется, что под прицелом – так называемые «иностранные агенты», которые имеют отношение к информации, комментированию информации, но очевидно, что в действительности вопрос глубже, и инициатива идет с самого высокого уровня.

Как сообщает Русская служба Голоса Америки, российская Госдума в пятницу, 12 января, в первом чтении приняла поправки к законам РФ «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым, государство сможет придавать статус «иностранного агента» отдельным гражданам, а также обязывает медиа, названные российскими ведомствами «иностранными агентами», создавать в России юридическое лицо и указывать, что публикации делаются «иностранным агентом».

В исправленном законе содержится норма, согласно которой медиа, ссылающиеся на материалы средств информации, которые в России признаны «иностранным агентом», обязаны будут указывать на этот статус.

Выступавший с докладом по законопроекту вице-спикер Госдумы, бывший телеведущий, известный своими ксенофобскими заявлениями Петр Толстой, отдельно подчеркнул, что данная норма будет крайне строгой: «При распространении и цитировании материалов, созданных СМИ-иностранными агентами, будет необходимо указывать на то, что источником информации является иностранный агент. Это положение касается всех информационных ресурсов, от телеканалов и печатных СМИ до пользователей соцсетей, медицинских или кулинарных сайтов». Кроме того, законопроект может быть распространен на отдельных граждан, которые получают финансирование из государственных источников в других странах. Согласно ранее прозвучавшим комментариям российских официальных лиц, «иностранным агентом» может признан даже блогер.

А председатель комитета Госдумы России по СМИ Леонид Левин прямо заявил в своих пояснениях коллегам, что применение закона будет избирательным: «Когда мы говорим о физических лицах, идет речь исключительно о тех лицах, которые получают финансирование из государственных источников, прямо или косвенно, в тех странах, где существует ограничение на работу российских средств массовой информации». Если медиа, признанные российскими властями «иностранными агентами», не выполнят требования принимаемых законов, то сначала чиновники должны потребовать выполнения этих требований не менее чем в 15-дневный срок, а если этого не произойдет — принять решение о том, что «доступ к информационным ресурсам таких лиц ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». Отмечается также, что Законодатели намерены принимать документ в спешном порядке: поправки ко второму чтению должны быть представлены не позднее 16 января, как об этом говорится на официальной странице законопроектной деятельности Госдумы в интернете.

Несомненно, этот шаг властей РФ обусловлен качественно новым этапом противостояния Россия-Запад. Нервы российской элиты сильно напряжены навстречу 1-ому февраля, когда станет известным список физических и юридических лиц РФ, деятельность которых подпитывает российскую агрессивность, и на которых будут наложены беспрецедентно жесткие ограничения, согласно подписанному президентом Трампом закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA, 02.08.2017г). Кроме того, Россия вынудила Запад втянуться в информационную войну и вновь «призвать в строй» давно забытых специалистов этой сферы, которые, углубившись в сущность деятельности российских СМИ, раскрыли ее чрезвычайно деструктивный характер и разработали контршаги.

Стало ясно, что пользующиеся государственным покровительством и получающие от государства громадный бюджет российские медиа – не что иное как род войск, войско, где работают не создающие информацию журналисты, а наилучшим образом освоившие тонкости «спецпропаганды», по-разному мотивированные профессионалы, действующие в рамках одной стратегии, одного замысла, который наилучшим образом сформулировал председатель российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов («Будущий миропорядок», Российская газета, 07.09.2017г): «После развала СССР на короткий момент был объявлен «либеральный мировой порядок», к разрушению которого Россия действительно приложила руку — самостоятельностью, действиями на Украине и в Сирии. И правильно сделала», затем добавив: «Если удастся договориться о новом военно-политическом фундаменте, будущий международный порядок может оказаться лучше многих прежних. А может быть, будет и красивым. Каким был мной любимый Венский концерт наций двухсотлетней давности».

Следуя за «красной нитью» российской пропаганды, проходящей по лентам новостей, за логикой классификации «добра и зла», больше нет смысла доказывать, что эта пропаганда решает сугубо только одну задачу: по сути, информационное обеспечение этой жесткой военно-политической стратегии. И не нужно удивляться тому противодействию, которое намерен обеспечить Запад, где ключевые должностные лица уже не скрывают, что Россия – угроза международной безопасности номер один. Причем, по данному подходу есть консенсус во всем американском политическом классе, проявлением которого является представленный влиятельным сенатором-демократом Беном Кардином 200-страничный доклад: «Асимметричная атака Путина против демократии в России и Европе: последствия для национальной безопасности США» (Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for US National Security).

В таких условиях довольно высока вероятность того, что Москва выступит с очередными непристойными предложениями, требуя у своих «союзников» не только лояльности, но и больше – взять на себя по меньшей мере роль «адвоката» России на Западе, задействовав для этого весь ресурс имеющихся отношений. А первые симптому этого уже просматриваются. К «ярости» посла России по причине всего лишь редактирования таблички на статуе маршала СССР Ивана Конева в Праге вдруг присоединился посол Республики Армения в Чехии. Конев, как известно в качестве исторического факта, не только освободил Прагу в 1945г, но и после этого в 1956 и 1968гг утопил в крови восстания в Будапеште и Праге, став палачом венгерского, чешского и словацкого народов. И по решению официального Еревана, как выяснилось, посол Армении оказался в одной позорной «компании» с послами Азербайджана и Беларуси, подписав лишенное достоинства коллективное письмо с каким-то «требованием».

Конечно, пока нет разъяснений, что в этом шаге и в какой части « исходит» из интересов нашего государства и армянского народа, но становится очевидным, что армянское общество и Республика Армения имеют задачу защитить достоинство страны, не позволить, чтобы страна превратилась в инструмент удовлетворения великорусских капризов, в том числе, защитить от тех, кто не отдавая себе отчета в этом, могут втянуть нашу страну в это противостояние. Это даже не противостояние, это война, из которой мы должны выйти без потерь, в том числе – без потери свобод и достоинства, мобилизируя для этого весь общественный ресурс наших граждан.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

16.01.2018г