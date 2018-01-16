Гражданин Армении задержан в Стамбуле по обвинению в распространении детской порнографии

Радио Азатутюн. В Стамбуле по обвинению в распространении детской порнографии задержан гражданин Армении. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

По сведениям газеты, задержанному гражданину Армении 24 года, он является студентом медицинского факультета Университета Стамбула.

По информации турецких источников, задержание гражданина Армении, обвиняющегося в скачивании и распространении детской порнографии посредством запрещенных сайтов, стало возможно благодаря спецоперации, проведенной полицией Стамбула.

«IP адрес подозреваемого стало возможно раскрыть благодаря помощи одной действующей в США неправительственной организации, борющейся против сексуальной эксплуатации несовершеннолетних», — пишет газета.

Фото — Радио Азатутюн