«За прошедший год стало ясно, что имидж Вигена Саргсяна не таков, каким его представляли»: Никол Пашинян

Депутат от фракции «Елк» Никол Пашинян вчера в парламенте в беседе с журналистами прокомментировал вопрос инициированный министром обороны Вигеном Саргсяном сбор пожертвований для лечения раненого солдата.

«Это решение само по себе уже странное… представьте себе, что завтра Серж Саргсян напишет в Фейсбуке – «давайте собирать деньги, нам вместо оружия 80-х годов, нужно 90-х…», то есть правительство имеет все законодательные рычаги для сбора денег», – сказал Никол Пашинян. По его словам, случай с солдатом произошел еще до вступления в силу закона о «1000 драмах», но у правительства есть резервный фонд и средства.

Пашинян назвал недопустимым тот факт, что министр обороны позволил себе в социальной сети оскорбительное выражение в адрес пользователя, выразившего недовольство его инициативой. «За прошедший год стало ясно, что имидж Вигена Саргсяна не таков, каким его представляли», – подчеркнул депутат.