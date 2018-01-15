Поножовщина в школе в российской Перми: ранены 11 детей и учительница

По меньшей мере 12 человек — 11 детей и учительница — получили ножевые ранения в результате инцидента в школе № 127 в Перми. Сначала местные власти сообщили о нападении на школу двух неизвестных в масках, но затем СКР заявил о драке между учащимися. Об этом передает ВВС.

По версии местного управления Следственного комитета, между двумя школьниками произошла драка с применением ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и учащиеся.

Причиной драки стал конфликт между двумя учениками на почве личной неприязни, пояснили Русской службе Би-би-си в СКР.

В настоящее время подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Министерство здравоохранения Пермского края сообщает, что всего в результате инцидента пострадали 15 человек, 12 из которых были доставлены в больницы с ранениями.

По данным ведомства, трое пострадавших — учительница и двое молодых людей 15-16 лет — были госпитализированы в тяжелом состоянии. Их прооперировали в городской клинической больнице №4.

«Самая тяжелая — женщина, операция закончилась, восполняется кровопотеря. Операции подростков также закончились, у одного ранение сонной артерии, у другого — яремной вены. Все зашито, они в отделении реанимации», — сообщили ТАСС в больнице.

Остальные пострадавшие, как заявили в минздраве, получили «незначительные поверхностные травмы».

Как сообщает РБК, в Краевую детскую клиническую больницу (КДКБ) были доставлены восемь детей от 10 до 12 лет в состоянии средней тяжести. У них резаные раны головы, рук, груди и шеи.

По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, всего в школе во время инцидента находились 743 человека — 698 детей и 45 взрослых. В настоящее время все они эвакуированы, школа оцеплена сотрудниками полиции.

По информации краевого управления МВД, в результате инцидента в пермской школе пострадали 10 человек — девять несовершеннолетних и один учитель.

Как уточнили в ведомстве, один из участников конфликта учится в школе № 127, а второй является ее бывшим учеником.

В полиции сообщили также, что один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Драка или нападение?

До того, как Следственный комитет высказал версию о драке между учениками, местные власти сообщали, что на школу № 127 совершено нападение. В министерстве территориальной безопасности Пермского края, в частности, заявляли, что учеников атаковали двое неизвестных в масках.

О том, что на школу совершено нападение, сообщали и местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

В Кремле, однако, уже подчеркнули, что никакого нападения извне не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов расследования и не заниматься любительскими рассуждениями.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и министерству внутренних дел разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками школы , — заявил представитель Кремля журналистам. — Это же не нападение на школу извне».

Фото — ВВС