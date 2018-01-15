Эрдоган обещает «уничтожить» поддерживаемые США курдские силы в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал уничтожить курдские пограничные силы в Сирии, о создании которых заявили США. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Эрдоган обвинил США, своего союзника по НАТО, в формировании «террористических сил» на границе Турции.

Как известно, Анкара считает курдских повстанцев в Сирии террористами, утверждая, что они связаны с курдскими боевиками, воюющими против турецкого правительства.

По словам Эрдогана, его правительство «обязано потопить эту террористическую силу еще до ее рождения».

Он также сообщил, что турецкие военные, развернутые на границе с Сирией, уже сейчас ведут бои с курдскими бойцами, используя тяжелую артиллерию.

Напомним, вице-премьер Турции Бекир Боздаг раскритиковал США за планы поддержать создание 30-тысячного воинского контингента, в который войдут курдские и арабские повстанцы (SDF), для защиты границ Сирии.

Его комментарии появились после того, как американский военный чиновник заявил, что возглавляемая США международная коалиция против «Исламского государства» создаст 30-тысячный воинский контингент, куда войдут «Сирийские демократические силы» (SDF — союз курдских и арабских повстанцев), для защиты границ Сирии.