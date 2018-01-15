Почему Рузан Вит не возвращается в театр

Актриса раскрывает «скобки»

Даже кратковременное «исчезновение» известных деятелей искусства становится поводом для разного рода разговоров. В данном случае мы имеем в виду актрису Рузан Вит, несмотря на то, что после четырех лет молчания в 2017 году она снова появилась на большом экране (в фильме «Супер мама-2») и в телевизионных сериалах. Тогда как сегодня актрису помнят из фильмов «Жрица» Вигена Чалдраняна (2006 г.), «Прелюдия к молчанию» Гаяне Гаспарян и «Один день Мариам» Аршака Амирбекяна, в которых актриса сыграла главную роль. Специалисты помнят ее две-три работы в театре в начале 1990-х, например, в Театре юного зрителя она сыграла в постановке пьесы А. Володина «Ящерица», в спектакле Эдуардо де Филиппо «Рождество в доме синьора Купьелло», в театре «Амазгаин» — в спектаклях «Король Лир» , «Оскар» и других, в Национальном академическом – в представлении «Отвергнутая» и так далее. И везде актриса играла только главные роли.

В жизни актрисы был и «французский» период: в середине 1990-х она снималась в Париже в фильме режиссера Хинера Салима «Уходящие сны», имея среди партнеров по роли такие известные имена, как Элоди Буше, Жаки Нерсисян, Оливье Ситрук, Патрик Бушите, Ане Мон, опять же, в главной роли. А затем уже снялась в фильме «Водка Лимон», а до этого, в фильме «Абсолютное одиночество», с участием именитых актеров Ивана Франека и Ханны Шигулы. В начале 2000-х актриса сыграла роль Зине в фильме «Лимонная водка», в котором выступила и в качестве художника по костюмам. В 2006-м году Рузан Вит удостоилась награды «Лучшая актриса года» в Армении, а в 2009-м в Нью-Йорке за главную роль в фильме «Жрица».

На встрече с актрисой мы поинтересовались, почему она не возвращается в театр и почему она заинтересовалась ролью в телевизионном сериале. «Я обратилась в театр «Амазгаин», мне сказали, что нет вакансий. Посоветовали обратиться в театр Сундукяна, поскольку «мое место – на большой сцене». Я обратилась и получила тот же ответ. Потом уже обратилась к экс-министру культуры. Пообещала, но… Я столкнулась с реальностью, когда берут не имеющих сценическую биографию, неопытных актеров… Наконец, поняла, что во мне не нуждаются, потом, хотя бы на данном этапе, решила делать так, как диктует жизнь»,- сказала Вит. На наше замечание о том, что значит, жизнь продиктовала сниматься в телесериале, актриса ответила: «Мы живем во времена, когда царит хаос. А в такой ситуации осуществлять конкретные программы невозможно. А я выбрала эту профессию, и мне просто некогда ждать.

Добавлю также, что мне говорят, что армянские режиссеры не могут приглашать меня, поскольку я внешне не похожа на армянку…». А как спустя почти 15 лет согласилась сыграть комедийную роль, Рузан Вит ответила: «Действительно, я впервые выступила в этом жанре, и мне повезло. Я помню французскую часть моего творчества: я была окружена действительно талантливыми людьми, известные у нас Айк и Арам Марутяны, Ваагн Хачатрян, Сергей Арутюнян, Вардан Акобян и другие. Я просто мечтать могу о том, чтобы снова работать с этой командой, наслаждаться творческим процессом».

Самвел ДАНИЕЛЯН

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Газета «Аравот»

12.01.2018г