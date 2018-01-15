«Если я буду знать, что маршами можно снизить цены, я тоже организую марш»: Мелкумян об инициативе блока «Елк» — видео

Блок «Царукян» не обсуждал вопрос участия в марше протеста, запланированным блоком «Елк» на 19 января. Об этом в парламенте журналистам сообщил депутат от блока «Царукян» Микаел Мелкумян.

«Однако мы уважаем позицию «Елк», если они считают это правильным. Решений не может не быть. Но если я буду знать, что маршами можно снизить цены, я тоже организую марш. Хотя точно знаю, что такого не произойдет», – сказал с улыбкой Микаел Мелкумян. Он считает, что в данный момент не маршами следует искать решения, они находятся в другом месте. «Я был бы рад, если бы вопрос можно было решить маршем».

Микаел Мелкумян также отметил, что блок «Царукян» пока не обсуждал, кто будут их кандидатами в президенты и премьер-министры перед апрелем, когда Армения перейдет к парламентской форме правления.

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