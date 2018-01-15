Член фракции кемалистской партии парламента Турции признала Геноцид армян

Член фракции основной оппозиционной силы Турции, Народно-республиканской партии (CHP-РНП), занимающей кемалистские позиции, Джанан Кафтанджиоглу, сделала в 2012 году в микроблоге Twiter запись, признающую Геноцид армян.

Турецкое информационное агентство Egehaber коснулось скандальных заявлений последних лет г-жи Кафтантиоглу в социальных сетях. В частности, 24 апреля 2012 года она написала в «Твитере»: «Сегодня день Геноцида армян. Сегодня мы на [площади] Таксим взываем к памяти подвергшихся резне наших армянских граждан». В другой своей записи она пишет: «Критики блока Демократической партии народов (ДПН) и РНП являются умственно отсталыми». Кроме того, она высказалась против известного в Турции выражения «Мы – солдаты Мустафы Кемаля».

Источник – Ermenihaber.am