«Сейчас он премьер-министр и согласованно работает с президентом»: Ваграм Багдасарян – видео

В ходе беседы с журналистами сегодня в парламенте руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян сообщил, что в РПА пока не обсуждалась кандидатура на пост премьер-министра после перехода Армении с апреля к парламентскому правлению. Он не прокомментировал вопрос, не пожелав, как он сказал, «вести речи о теории вероятности». «Мы пока не затрагивали этот вопрос, так как сначала должны обсудить вопрос кандидата в президенты», – отметил он.

На замечание журналиста, что «Серж Саргсян вроде уже взял на себя функции премьер-министра, приглашает ответственных представителей сфер экономики и проводит обсуждения относительно роста цен, разве это не говорит о том, что Серж Саргсян намекает, что скоро станет главой правительства», Ваграм Багдасарян ответил, что «это и сегодня входит в обязанности Сержа Саргсяна, вплоть до избрания нового президента». На уточняющий вопрос о том, входит ли в его обязанности проведение таких обсуждений, Багдасарян ответил: «Разумеется».

Один из журналистов поинтересовался, в чем тогда заключается миссия Карена Карапетяна? «Он сейчас премьер-министр и согласованно работает с президентом РА», – отметил Ваграм Багдасарян.