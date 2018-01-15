Вместо Эрмине Нагдалян в ПАСЕ Армению будет представлять депутат Карине Аджемян

12 января состоялось внеочередное заседание Совета Национального Собрания, которое вел Председатель НС А.Баблоян.

Как передает пресс-служба Аппарата НС, по решению Совета, внесено дополнение в решение “Об увеличении количества экспертов в ряде комиссий НС”, которым увеличено на одного число экспертов Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции.

Внесено изменение в решение “Об утверждении состава делегаций НС в международных парламентских организациях” – в составе парламентской делегации НС в ПАСЕ Эрмине Нагдалян сменит Карине Аджемян, а в Межпарламентском Союзе К.Аджемян сменит Шушан Сардарян.

Внесены изменения и дополнения также в решение “Об утверждении порядка формирования и деятельности делегаций НС РА в международных парламентских организациях”.

Совет утвердил порядок формирования и деятельности делегаций НС РА в межпарламентских комиссиях, а также порядок деятельности групп дружбы НС РА. Отмечено, что цель проекта решения – обеспечить эффективность деятельности делегаций и групп дружбы.

Утверждены проекты повесток дня третьей сессии НС шестого созыва, а также созываемых 15 января очередных заседаний. В проект повестки дня сессии включены 39 вопросов, в проект повестки дня очередных заседаний – 26. Определены также последовательность и длительность обсуждений повесточных вопросов очередных заседаний.