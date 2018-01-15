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09:17 | Январь 15 2018

Состоялся конкурс на должность директора Государственного камерного музыкального театра: директор не избран

Состоялся конкурс на должность директора Государственного камерного музыкального театра: директор не избран

12 января состоялся конкурс на вакансию директора Государственного камерного музыкального театра. Один из четырех кандидатов, подавших заявку, на конкурс не явился. Тестовый этап прошел один из трех участников, однако он не сумел преодолеть этап собеседования.

Шесть из восьми членов комиссии проголосовали против, двое проголосовали «за». В итоге конкурсе победителя не оказалось.

О новом конкурсе на вакантную должность директора Государственного камерного музыкального театра будет объявлено позже.

Министерство культуры РА

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Рубрики: Культура, Официальные

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