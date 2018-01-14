400 человек остаются задержанными за участие в акциях протеста в Иране

Радио Свобода. Представители судебной системы Ирана заявили 14 января, что 400 человек остаются задержанными за участие в антиправительственных акциях протеста, которые начались 28 декабря. Представитель судебной власти Голамхосейн Мохсени Эхеи сказал, что 55 задержанных содержатся в Тегеране. Эхеи сообщил, что последние данные о задержанных участниках протестов поступили после того, как 13 января некоторые из них были освобождены.

Как заявил на прошлой неделе иранский законодатель-реформист Махмуд Садеги, во время протестов, прокатившихся по всей стране, было арестовано около 3700 человек. Протесты были вызваны недовольством в положении экономики Ирана и коррупцией и переросли в призывы к свержению иранских клерикальных правителей.

7 января парламент Ирана заявил, что демонстранты, не представляющие опасности, особенно студенты, должны быть освобождены. В тоже время лидеры протестов должны быть наказаны.

Заместитель главы судебной власти Ирана Хамид Шахриари заявил на прошлой неделе, что лидеры антиправительственных протестов должны понести «максимальное наказание» в соответствии с иранским законодательством за организацию того, что Корпус стражей Исламской революции неоднократно называл «мятежом». Смертная казнь является самым суровым наказанием, налагаемым судами в Иране. Её можно применять для целого ряда преступлений, включая измену, убийство и незаконный оборот наркотиков.

На снимке — участницы протеста перед тюрьмой в Тегеране (фото — Радио Свобода)