США внесли российскую социальную сеть «ВKонтакте» в список «пиратских» сайтов

Голос Америки. Офис торгового представителя США опубликовал список крупнейших мировых интернет-ресурсов, распространяющих «пиратский» контент, вновь внеся в перечень российскую социальную сеть «ВKонтакте».

В заявлении ведомства при этом отмечается, что российская соцсеть «предпринимает шаги по борьбе с пиратством», пытаясь защищать авторские права. В 2016 году «Вконтакте» подписала лицензионные соглашения с ведущими звукозаписывающим компаниями, ограничила загрузку сторонних приложений а позднее и изменила правила прослушивания музыки: теперь в официальных мобильных приложениях музыкальный фон можно включать лишь на 30 минут в день.

«Несмотря на эти позитивные изменения, «Вконтакте» по-прежнему ведет противоправную деятельность, ежемесячно размещая, как сообщает киноиндустрия США, тысячи пиратских файлов», — говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В списке крупнейших международных ресурсов, признанных «пиратскими», также фигурируют российские торрент-трекеры Rutracker.org, Rapidgator.net и интернет-кинотеатр kinogo.cc.

Фото — Голос Америки