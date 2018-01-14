Сильная критика в Грузии и Азербайджане – против армянского оптимизма

В Грузии, мягко говоря, не в восторге от заявления Георгия Квирикашвили

30 декабря в интервью Общественному телевидению Атрмении министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян, комментируя заявление премьер-министра Грузии о том, что в форс-мажорных ситуациях на дорогое Казбеги-Верхний Ларс, когда закрывается единственный сухопутный путь из России в Армению, наша страна может воспользоваться транспортным коридором через Цхинвали (Рокский тоннель), подчеркнул, что, как и любая другая страна, Армения тоже очень заинтересована в том, чтобы иметь альтернативные дороги: «Это процесс, и я бы предпочел не забегать вперед и не делать заявлений. Посмотрим, каким будет развитие, и будем судить по результатам. Что касается заявления премьер-министра Грузии господина Квирикашвили, то мы с глубоким уважением относимся к заявлению премьер-министра Грузии».

А премьер-министр Карен Карапетян ожидает от армяно-грузинских отношений «качественно нового уровня». Премьер-министр Карапетян в своем поздравительном послании грузинскому коллеге по случаю Рождества, в частности, отметил: «Уверен, что, благодаря совместным усилиям, нам удастся укрепить динамичное развитие вековых дружественных армяно-грузинских отношений, подняв наше сотрудничество в представляющих взаимный интерес сферах на качественно новый уровень».

В последних днях декабря в парламенте Азербайджана руководство Грузии подвергли критике. Как сообщило JAMNEWS, азербайджанские законодатели выразили свое недовольство по поводу переговоров о транспортном коридоре из России в Армению. Депутат Гудрат Гасангулиев заявил, что Азербайджан не может делать вид, что ничего не происходит и даже предложил вызвать посла Грузии в МИД.

Напомним, что речь идет о соглашении, подписанным между Грузией и швейцарской компанией SGS, которое позволяет осуществлять грузоперевозки в Россию и из России в форс-мажорных ситуациях на дорогое Казбеги-Верхний Ларс.

В Армении заявление официального Тбилиси было расценено как предполагаемое открытие железнодорожного сообщения из России в Армению через Грузию.

Азербайджанский депутат Фарадж Гулиев призвал парламент выразить парламенту официальную жалобу по этому поводу. В свою очередь председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов заявил, что если Грузия допустит такое, то этим согласится на нарушение собственной территориальной целостности. А глава парламента Азербайджан Октай Асадов заключил: «Может быть, кто-то в Грузии хочет испортить наши отношения. Но я не верю, что правительство Грузии пойдет на этот шаг. Мы построили железную дорогу до Карса. Грузия извлекает свою выгоду из этого. Дадим поручение группе дружбы изучить этот вопрос».

Достойно внимания то, что возможность открытия альтернативной дороги для Армении неоднозначно воспринимается в самой Грузии. Судя по публикациям грузинской прессы, в Грузии определенные круги, мягко говоря, не в восторге от заявления Георгия Квирикашвили, которое предшествовало официальному визиту Сержа Саргсяна в Тбилиси в конце декабря.

В Грузии вопрос стал темой для широких обсуждений, и очень часто звучит мнение, что в Армении преувеличивают заявление премьер-министра Грузии и что речь идет лишь о возможности использовать транспортные коридоры через Южную Осетию и Абхазию исключительно в форс-мажорных ситуациях. То есть, возможность для транспортировки товаров в Россию.

Напомним, что подписанное со швейцарской компанией SGS соглашение позволяет осуществлять грузоперевозки в Россию и из России только тогда, когда на дорогое Казбеги-Верхний Ларс будет форс-мажорная ситуация.

Напомним также, что Грузия и Россия достигли соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров в 2011 году, когда грузинская сторона (при президенте Саакашвили) сняла вето на вступление РФ в ВТО, с условием, что через территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые не контролируют власти Грузии, проходили торговые коридоры из России и стороны пригласили международных посредников для контроля потока грузов и их маркировки. Выбор пал на швейцарскую компанию SGS.

Подавляющая часть внешней торговли Армении осуществляется через Грузию, единственным наземным маршрутом в нашу страну из России является Верхний Ларс, который постоянно из-за погодных условий становится непроходимым. Более того, по мнению армянских экспертов, если все стороны договорятся, то будет создана возможность для возобновления деятельности абхазского участка железной дороги Армения-Россия.

С одной стороны Россия и Грузия пытаются обойти некоторые политические и экономические проблемы, с другой стороны официальный Тбилиси говорит об открытии коридоров в форс-мажорных ситуациях. Что касается недовольства грузинской оппозиции и Азербайджана по поводу выгодного для Армении заявления, то можно констатировать, что власти Армении и Грузии ведут и, наверное, будут вести переговоры в довольно сложной атмосфере. А к чему на практике приведут результаты этих переговоров, покажет время.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

12.01.2018г