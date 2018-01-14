Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:58 | Январь 14 2018
18:58 | Январь 14 2018

Интересные инициативы к 100-летию Первой Республики и 2800-летию Еревана

Интересные инициативы к 100-летию Первой Республики и 2800-летию Еревана

Государственный комитет по градостроительству Республики Армения и Национальный музей-институт архитектуры имени Таманяна отметят интересными инициативами два важных юбилея 2018 года – 100-летие Первой республики и 2800-летие Еревана.

В частности, 28 мая, по случаю 100-летия Первой республики, музей планирует организовать выставку, посвященную 150-летию с рождения первого премьер-министра Первой Республики Ованнеса Качазнуни.

В этот важный день будет также презентована трехъязычная книга-альбом под названием «Столетняя столица». И довольно примечательная выставка под девизом «Главные архитекторы Еревана» будет организована по случаю 2800-летия столицы Еревана.

Государственный комитет Армении по градостроительству

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Рубрики: Столица

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