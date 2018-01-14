«На встрече с президентом фракция «Царукян» подняла волнующие ее вопросы»

«Естественно, мы также подняли имеющиеся в нашей работе проблемы, например, касающиеся усиления экспертных, аналитических возможностей парламента. Основную повестку формирует правительство, во время управления парламента уже роль и контроль законодательной работы повысится», – сказал депутат фракции «Царукян», заместитель председателя парламента Микаел Мелкумян, отвечая на вопрос Aravot.am о том, что обсуждалось в конце встречи с президентом в пятницу. По его словам, ничего «особенного не говорилось».

Напомним, что 12 января президент страны встретился с руководством Национального Собрания. На встрече присутствовали руководители фракций РПА, АРФД, блока «Царукян» и председатели постоянных комиссий.

Микаел Мелкумян рассказал, что обсуждались вопросы, касающиеся перспективы парламентской работы. «Основная мысль заключалась в том, что в ближайшем будущем ожидается переход к парламентской модели правления, во время которого будут приняты важнейшие законы, законы, которые формируют различные институты. Скажем, связанные с Верховным судебным советом, выбором ее членов, антикоррупционной комиссией и так далее. То есть, институциональные законы, которые также носят конституционный характер. То есть, в общем, обсуждалось, какие есть проблемы, связанные с переходом к парламентскому правлению, как можно перейти более эффективно. Мы должны пройти этот путь, чтобы было меньше потрясений, возникало меньше проблем», – сказал господин Мелкумян.