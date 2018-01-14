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17:44 | Январь 14 2018

«Заявление Госдепартамента США связано с активизацией исламских процессов в Азербайджане»

«Заявление Госдепартамента США связано с активизацией исламских процессов в Азербайджане»

Гостем пресс-клуба «Тесакет» в субботу была эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян. Комментируя сообщении Госдепартамента США от 10 января, в котором страны по степени безопасности были разделены на четыре группы, Татевик Айрапетян отметила, что в группу стран с высоким уровнем мер предосторожности был включен также и Азербайджан. Эксперт отметила, что в тот же день президент Ильхам Алиев встретился со своими министрами и объявил, что Азербайджан, мол, является самой стабильной страной в мире.

«Я думаю, что заявление Госдепа связано с активизацией исламских процессов в Азербайджане и напряженностью в Иране, хотя Азербайджан всегда скрывает подобные факты», – указала эксперт.

Хотя Алиев заявил об экономическом росте, однако, по мнению эксперта по Азербайджану, у оппозиционных экономистов иное мнение. «В частности, серьезная проблема существует в банковском секторе, и в этом году ожидается закрытие почти десяти банков. Алиев также говорил о возобновлении военных действий и боеспособности их армии, но это все для внутреннего пользования».

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Рубрики: Международные, Политика

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