Президент США продлил действие Ядерного соглашения с Ираном

Голос Америки. Президент Дональд Трамп в пятницу одобрил введение новых санкций против Ирана, но воздержался от введения наиболее жестких мер, направленных на полный отказ Тегерана от программы военных ядерных исследований.

Одновременно глава Белого дома объявил о том, что дает Конгрессу и европейским союзникам США 120 дней на то, чтобы «улучшить» условия так называемой «ядерной сделки». В противном случае Соединенные Штаты могут выйти из числа участников соглашения и ввести санкции, направленные против иранских предприятий и частных лиц.

Представитель администрации заявил, что введение новых санкций являются частью стратегии по противодействию «безответственного и дестабилизирующего поведения» иранских властей, в том числе – жесткого подавления недавних протестов, в результате чего не менее 21 человека было убито.

«Соединенные Штаты не будут безучастно смотреть на то, как иранский режим продолжает нарушать права человека, — сказал представитель администрации США. – Мы считаем, что в произошедшем виновны глава иранского режима, в том числе – глава судебной системы Ирана, ответственные за вопиющее отношение к своим гражданам, заключенных в тюрьму только за то, что они воспользовались правом на проведение мирных собраний, а также за применение цензуры в отношении жителей, которые поднялись на протест против (действий) правительства».

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